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Теперь категорично запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет большой сюрприз

Перешагнув 70-летний рубеж, российские пенсионеры получают доступ к целому ряду дополнительных льгот и привилегий.  Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о важных изменениях, которые ждут граждан преклонного возраста.

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Перешагнув 70-летний рубеж, российские пенсионеры получают доступ к целому ряду дополнительных льгот и привилегий. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о важных изменениях, которые ждут граждан преклонного возраста.

Финансовая поддержка:

Удвоение фиксированной выплаты:При достижении 80-летнего возраста фиксированная часть пенсии удваивается, что является ощутимой мерой поддержки со стороны государства.

Льготы на оплату ЖКУ: В большинстве регионов России пенсионеры старше 70 лет имеют право на компенсацию расходов на коммунальные услуги, включая капитальный ремонт. Размер скидки может достигать 50%, а после 80 лет государство полностью берет на себя эти расходы.

Кто может претендовать на льготы?

Важно помнить, что получение льгот зависит от ряда условий:

Семейное положение:Льготы чаще всего предоставляются одиноко проживающим пенсионерам или семьям, где большинство членов – пенсионеры.

Жилищные условия: Компенсация расходов на ЖКУ рассчитывается исходя из установленных нормативов жилой площади. Например, в Москве норматив составляет 33 кв. метра на человека. Если площадь квартиры превышает этот показатель, разницу придется оплачивать самостоятельно.

Как получить положенные льготы?

Анастасия Киреева рекомендует пенсионерам:

Обратиться в органы соцзащиты: В местных органах социальной защиты можно получить подробную информацию о доступных программах поддержки.

Воспользоваться порталом Госуслуг:На сайте Госуслуг можно не только ознакомиться с перечнем льгот, но и подать заявление на их получение в электронном виде.

Подготовить документы: Важно заранее позаботиться о сборе документов, подтверждающих право на льготы, особенно если в семье проживают пенсионеры старше 70 лет.

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