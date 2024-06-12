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Теперь категорично запрещено: в РФ пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет большой сюрприз

Достигнув 70-летнего возраста, пенсионеры в России получают доступ к широкому спектру государственных льгот, которые значительно улучшают их жизненные условия.

dzen.ru

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Достигнув 70-летнего возраста, пенсионеры в России получают доступ к широкому спектру государственных льгот, которые значительно улучшают их жизненные условия.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева поделилась ключевой информацией о последних изменениях в системе социальной поддержки для пожилых людей.

Расширенная финансовая поддержка

  • Увеличение пенсионных выплат: Начиная с 80 лет, фиксированная часть пенсии удваивается, предоставляя значительную поддержку от государства.
  • Льготы по коммунальным платежам: Пенсионеры старше 70 лет могут претендовать на скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг. В зависимости от региона, скидка может составлять до 50%, а после достижения 80 лет возможно полное покрытие данных расходов государством.

Критерии для получения льгот

Льготы предоставляются в зависимости от нескольких факторов:

  • Семейное положение: Особенно это касается одиноко проживающих пенсионеров или семей, где большинство членов — также пенсионеры.
  • Жилищные условия: Компенсация расходов на ЖКУ базируется на нормативах жилой площади, установленных в каждом регионе. Например, в Москве норматив составляет 33 кв. м на человека.

Как воспользоваться льготами

Анастасия Киреева предлагает следующие шаги для получения льгот:

  • Обращение в социальные службы: За детальной информацией о доступных программах поддержки следует обратиться в местные органы социальной защиты.
  • Использование портала Госуслуг: Сайт Госуслуг предлагает возможность ознакомиться с льготами и подать заявление на их получение онлайн.
  • Подготовка документов: Необходимо заблаговременно подготовить все требуемые документы, подтверждающие право на получение льгот.

Эти меры предоставляют пенсионерам возможность использовать все предусмотренные государством привилегии, что помогает значительно снизить их финансовую нагрузку и улучшить качество жизни в зрелом возрасте.

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