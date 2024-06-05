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Теперь категорично запрещено: российских пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с начала июня

Пенсионеры, достигшие 70 лет, могут ожидать значимых изменений в системе льгот, что позволит им существенно улучшить свои условия жизни.

9111.ru

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Пенсионеры, достигшие 70 лет, могут ожидать значимых изменений в системе льгот, что позволит им существенно улучшить свои условия жизни.

Анастасия Киреева, эксперт по пенсионным вопросам, рассказала о новых мерах поддержки, которые вступают в действие для пожилых граждан.

  • Повышение фиксированных выплат:

После достижения 80 лет, пенсионеры могут ожидать удвоения фиксированной выплаты к пенсии. Это мера призвана выразить государственное признание заслуг и вклада старшего поколения в развитие страны.

  • Субсидии на коммунальные услуги:

Для пенсионеров старше 70 лет предусмотрена скидка на оплату коммунальных услуг. Например, они платят только половину стоимости услуг, а после 80 лет вообще освобождаются от их оплаты, благодаря финансированию государством.

  • Критерии для получения льгот:

Право на льготы имеют пенсионеры, живущие одни или в семьях, где большинство составляют пожилые люди. Важно также соблюдение стандартов жилой площади, превышение которых может привести к уменьшению льгот.

  • Рекомендации для пенсионеров:

Проверка льгот: Рекомендуется обратиться в соответствующие органы социальной защиты или использовать портал «Госуслуги» для уточнения доступных льгот.

Подтверждение права на льготы: Важно подготовить необходимые документы, подтверждающие право на получение льгот, особенно если в доме проживают пенсионеры старше 70 лет.

Новые меры поддержки для пенсионеров старше 70 лет являются частью государственных усилий по обеспечению достойной жизни старшего поколения. Важно активно использовать предоставляемые возможности и следить за изменениями в законодательстве, чтобы максимально реализовать свои права на льготы.

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