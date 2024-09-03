Теперь категорически запрещено: в Госдуме предложили штрафовать родителей за курящих детей

На фоне возрастающей проблемы курения среди школьников, которые все чаще замечены с сигаретами на территории учебных заведений и в других общественных местах, в Госдуме появилось предложение ужесточить ответственность не только учащихся, но и их родителей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, Алексей Куринный, предложил ввести наказание для родителей, чьи дети курят в школьных учреждениях. По его мнению, существующие меры, включающие звонки родителям и выговоры, недостаточно эффективны.

«К сожалению, текущие методы воздействия не приносят ожидаемого результата, и мы видим необходимость в более строгих мерах», - отметил Куринный.

Вопрос, который теперь встает перед общественностью и законодателями: поможет ли предложенная мера сократить количество курящих подростков и каковы будут долгосрочные последствия такого подхода? Эксперты и общественные деятели обсуждают потенциальные последствия, а также этические и практические аспекты ответственности родителей за действия своих детей.