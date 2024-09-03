Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Теперь категорически запрещено: в Госдуме предложили штрафовать родителей за курящих детей

На фоне возрастающей проблемы курения среди шко...

economstrojdom.ru

Подписаться в Telegram

На фоне возрастающей проблемы курения среди школьников, которые все чаще замечены с сигаретами на территории учебных заведений и в других общественных местах, в Госдуме появилось предложение ужесточить ответственность не только учащихся, но и их родителей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, Алексей Куринный, предложил ввести наказание для родителей, чьи дети курят в школьных учреждениях. По его мнению, существующие меры, включающие звонки родителям и выговоры, недостаточно эффективны.

«К сожалению, текущие методы воздействия не приносят ожидаемого результата, и мы видим необходимость в более строгих мерах», - отметил Куринный.

Вопрос, который теперь встает перед общественностью и законодателями: поможет ли предложенная мера сократить количество курящих подростков и каковы будут долгосрочные последствия такого подхода? Эксперты и общественные деятели обсуждают потенциальные последствия, а также этические и практические аспекты ответственности родителей за действия своих детей.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: фоторепортаж с Дня города

Новости Казани

день назад

2 жестких ДТП одновременно произошли в Казани

профессиональное уничтожение тараканов one ses

Новости Татарстана

день назад

Сергей Лазарев проспал самолет до Татарстана, но всё же успел на концерт

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

обучение риторике в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Самолёт из Москвы экстренно сел в Казани из-за смерти женщины 2 сентября

Новости Казани

час назад

Утром 3 сентября «Камаз» врезался в казанский трамвай

Новости Казани

день назад

В Верхнеуслонском районе пять человек пострадали в аварии

Новости Казани

день назад

В Татарстане бывшего начальника колонии-поселения №18 отдали под суд
Новости Татарстана
23 часа назад

Татарстан на 14 месте в рейтинге самых высоких зарплат

Об этом сообщили в издании РИА Новости

Новости Казани

3 часа назад

В Казани с 10 сентября по 15 октября из-за ремонта водопровода перекроют дороги

Новости Казани

3 часа назад

В Казани с 3 по 12 сентября автобусы №22, 28а, 30, 54 и 89 изменят маршрут

Новости Казани

3 часа назад

Некоторые участники потасовки в Казани уже в полиции

Новости Татарстана

18 часов назад

В РТ врача обвинили во взятках на 112 тысяч за сертификаты о прививках
В школе №143 в Казани эвакуировали больше 1000 ...
Новости Казани
час назад

В школе №143 в Казани эвакуировали больше 1000 человек из-за одного рюкзака

Новости Татарстана

20 часов назад

Власти Татарстана заплатят стобалльникам ЕГЭ от 15 до 35 тысяч

Новости Татарстана

20 часов назад

В МЧС объяснили столб дыма на территории экокомпании в Челнах

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане с 23 по 29 августа 10 человек отравились алкоголем
Как перестать бояться школы: урок для родителей
Интересное в Казани
6 дней назад

Как перестать бояться школы: урок для родителей
Кишечную палочку нашли в кафе, где насмерть отр...
Новости Татарстана
18 часов назад

Кишечную палочку нашли в кафе, где насмерть отравилась девочка в Тетюшах