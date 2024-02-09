«Теперь категорически запрещено»: пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет неприятный сюрприз с 9 февраля
rg.ru
С 8 февраля пожилым людям, у которых есть дети или внуки, было раскрыто новое мошенническое действие, о чем предупредил пенсионный специалист Сергей Власов по данным из PRIMPRESS. Новая схема аферистов направлена в основном на граждан у которых есть дети и внуки.
Аферисты могут использовать образцы голосов из интернета для создания мошеннических звонков, поэтому необходимо быть бдительным. В случае подобных звонков рекомендуется повесить трубку и самостоятельно связаться с родственником по его известному номеру. Это обязательное правило, которое важно соблюдать в ближайшее время для предотвращения мошеннических действий.