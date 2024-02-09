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«Теперь категорически запрещено»: пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет неприятный сюрприз с 9 февраля

«Теперь категорически запрещено»: пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет неприятный сюрприз с 9 февраля

rg.ru

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С 8 февраля пожилым людям, у которых есть дети или внуки, было раскрыто новое мошенническое действие, о чем предупредил пенсионный специалист Сергей Власов по данным из PRIMPRESS. Новая схема аферистов направлена в основном на граждан у которых есть дети и внуки.

Ранее мошенники могли просто звонить и утверждать, что их родственник попал в беду и требуется финансовая помощь, но теперь они могут подделать голос родственника с помощью специальных программ. После чего отличить оригинал от подделки практическим невозможно.

Аферисты могут использовать образцы голосов из интернета для создания мошеннических звонков, поэтому необходимо быть бдительным. В случае подобных звонков рекомендуется повесить трубку и самостоятельно связаться с родственником по его известному номеру. Это обязательное правило, которое важно соблюдать в ближайшее время для предотвращения мошеннических действий.

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