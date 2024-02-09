«Теперь категорически запрещено»: пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет неприятный сюрприз с 10 февраля

Пенсионным экспертом Сергеем Власовым было обнародовано предупреждение, которые затрагивает пожилых людей у которых есть дети и внуки.

По его словам, начиная с 10 февраля, старшее поколение подвергается новой угрозе, на которую следует обратить внимание. Информацию об этом передает PRIMPRESS.



По его высказыванию, речь идет о новой схеме мошенничества, которая приобрела популярность в нашей стране. Эта схема хитроумна и направлена на людей у которых есть молодые родственники.



Если прежде злоумышленники могли просто звонить и утверждать, что ребенок или внук нуждается в срочной финансовой помощи, то теперь они могут подделывать голос родственника с использованием специальной программы. Отличить настоящий голос от подделки может быть непросто, поделился Власов.



Мошенники могут извлекать голосовые образцы из социальных сетей или голосовых сообщений граждан. Следовательно, при звонке пожилому человеку может показаться, что это их родственник. В действительности это аферисты, стремящиеся выманить деньги у пожилых людей.Также они могут подделывать голоса знакомых или коллег, поэтому нужно проявлять осторожность. Мошенники начали создавать цифровые портреты граждан на основе данных из интернета, предупредил эксперт.В связи с этим пенсионерам советуют остерегаться подобных звонков. В подобной ситуации рекомендуется сразу положить трубку и перезвонить родственнику по его официальному номеру. Это правило необходимо соблюдать в ближайшее время.