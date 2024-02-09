Новости России
· Артем Акчурин

«Теперь категорически запрещено»: пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет неприятный сюрприз с 10 февраля

«Теперь категорически запрещено»: пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет неприятный сюрприз с 10 февраля

smartik.ru

Подписаться в Telegram

Пенсионным экспертом Сергеем Власовым было обнародовано предупреждение, которые затрагивает пожилых людей у которых есть дети и внуки.

По его словам, начиная с 10 февраля, старшее поколение подвергается новой угрозе, на которую следует обратить внимание. Информацию об этом передает PRIMPRESS.

По его высказыванию, речь идет о новой схеме мошенничества, которая приобрела популярность в нашей стране. Эта схема хитроумна и направлена на людей у которых есть молодые родственники.

Если прежде злоумышленники могли просто звонить и утверждать, что ребенок или внук нуждается в срочной финансовой помощи, то теперь они могут подделывать голос родственника с использованием специальной программы. Отличить настоящий голос от подделки может быть непросто, поделился Власов.


Мошенники могут извлекать голосовые образцы из социальных сетей или голосовых сообщений граждан. Следовательно, при звонке пожилому человеку может показаться, что это их родственник. В действительности это аферисты, стремящиеся выманить деньги у пожилых людей.

Также они могут подделывать голоса знакомых или коллег, поэтому нужно проявлять осторожность. Мошенники начали создавать цифровые портреты граждан на основе данных из интернета, предупредил эксперт.

В связи с этим пенсионерам советуют остерегаться подобных звонков. В подобной ситуации рекомендуется сразу положить трубку и перезвонить родственнику по его официальному номеру. Это правило необходимо соблюдать в ближайшее время.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

В массовой драке на Кул Гали участвовали казанские группировки

Интересное в Казани

день назад

“Все, что сегодня делает моя команда, сперва я проделала сама”: как обычная сотрудница банка из Казани основала строительную компанию

уничтожить грызунов стоимость

Новости Татарстана

день назад

Участники банды, обокравшей мать погибшего на СВО, останутся на свободе

Интересное в Казани

3 дня назад

Идеи от шефа или как спасти ужин за полчаса: готовимся ко Дню Святого Валентина

дом из пенополистирола в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

В Казани возбудили уголовное дело после массовой драки со стрельбой

Новости Татарстана

2 часа назад

Казанских студентов перестали пускать на встречу с Екатериной Мизулиной

Новости Татарстана

день назад

Депутат из Татарстана Шарафиев награжден Орденом Мужества

Новости Татарстана

2 часа назад

Володин наградил Ильсура Метшина за многолетний добросовестный труд

Новости Татарстана

день назад

В Казани до осени ограничат движение на семи улицах
Лонгриды
4 дня назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

7 минут назад

Визовый центр Испании возобновил работу в Казани

Интересное в Казани

день назад

“Все, что сегодня делает моя команда, сперва я проделала сама”: как обычная сотрудница банка из Казани основала строительную компанию

Новости Татарстана

27 минут назад

Екатерина Мизулина возмутилась низкими стипендиями казанских студентов

Новости Татарстана

42 минуты назад

На КАМАЗе назначили нового директора завода двигателей
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
9 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

2 часа назад

Казанских студентов перестали пускать на встречу с Екатериной Мизулиной

Новости Татарстана

2 часа назад

Володин наградил Ильсура Метшина за многолетний добросовестный труд

Новости Татарстана

3 часа назад

ГИСУ РТ был оштрафован на 300 тысяч рублей за общежитие в Казани
Лонгриды
15 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать