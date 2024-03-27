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Теперь категорически запрещено: пенсионеров, которые живут в квартире одни ждет неприятный сюрприз уже с 1 апреля

Теперь категорически запрещено: пенсионеров, которые живут в квартире одни ждет неприятный сюрприз уже с 1 апреля

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Недавно было объявлено о запуске инновационной программы поддержки одиноко проживающих пожилых людей. Эту информацию передала пенсионный консультант Анастасия Киреева.

Целевая аудитория программы — пожилые люди, которые живут в одиночестве в собственных жилищах и в постоянной потребности дополнительной поддержки, особенно в тот период, когда они могут оказаться в изоляции от своих близких, родственников и друзей.

Особое внимание будет уделено времени окончания зимы и начала весны, когда риск пожаров возрастает. С целью обеспечения безопасности жилища, участникам предоставят бесплатную установку пожарных датчиков в помещениях одиноких пожилых граждан. Эта мера направлена на своевременное обнаружение и предотвращение пожаров.

Подобные инициативы запускаются в различных регионах России, охватывая женщин старше 55 лет и мужчин после 60 лет.

В рамках программы одиноким пожилым людям предоставят бесплатную установку двух пожарных датчиков, например, в кухне и жилой зоне, с целью повышения защиты и безопасности жилья. Пользователи должны строго соблюдать правила эксплуатации, включая запрет на курение в помещении или использование открытого пламени, так как датчики реагируют моментально на дым.

Распространение продукции будет осуществляться через местные филиалы социальной защиты. Подача заявок на участие в программе станет доступной с 24 марта.

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