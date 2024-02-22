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· Ульяна Сенько

Теперь категорически запрещено: ограничения ввели для всех, у кого есть дача или огород

Теперь категорически запрещено: ограничения ввели для всех, у кого есть дача или огород

dzen.ru

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В текущем году владельцы дач и загородных домов в России столкнутся с новыми нормами, которые регулируют использование их собственности. Внесенные изменения касаются сроков пребывания дачников и условий использования загородных домов, вводя новые ограничения и требования.

Согласно обновленным правилам, с начала октября по конец марта дача будет признана зоной, где временное проживание не допускается. Вне этого периода владелец дачи сможет проживать в помещении не более шести месяцев в году при условии, что он обеспечит жилище фундаментом, внешними стенами, крышей и необходимыми коммуникациями. Такое жилище должно быть надлежащим образом зарегистрировано в списках убытков, а владелец должен иметь право на землю.

Для использования загородного дома в качестве постоянного зимнего жилья необходимы отопление, водоснабжение и канализация, которые должны функционировать в холодное время года. Если эти условия не соблюдаются, проживание в таком доме в холодные времена года считается неприемлемым.

Важно помнить, что эти изменения были внесены в интересах общества и общественной безопасности. Поэтому необходимо не только соблюдать закон, но и выполнять новые правила и требования, чтобы обеспечить безопасность и комфорт себе и своим близким.

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