Новости России
· Алина Алмакаева

Теперь категорически запрещено: ограничения введены для всех, у кого есть дача или огород

Теперь категорически запрещено: ограничения введены для всех, у кого есть дача или огород

Подписаться в Telegram

Законодательные изменения, вступившие в силу начиная с 2024 года, устанавливают новые правила для дачников и владельцев загородных домов в России, что создает некую уникальность постановленного регулирования. Новые нормы регулируют время пребывания на дачных участках, условия использования загородных домов и уточняют требования к их обслуживанию.

Ограничение временного проживания на дачных участках с 1 октября по 31 марта и установление предела в 180 дней в году в остальные периоды с определенными требованиями к жилому строению придает новым нормам серьезный характер. Для разрешенного использования загородного дома в зимний период теперь необходимо наличие всех коммуникаций и систем, обеспечивающих комфортное проживание в условиях холода.

Эти изменения способствуют обеспечению безопасности и уровня жизни жителей загородных участков, а также направлены на предотвращение возможных неудобств и рисков, связанных с недостатком условий безопасного проживания. Новые нормы также направлены на увеличение ответственности владельцев за состояние и соблюдение требований к недвижимости, что способствует улучшению общей среды проживания и соблюдению установленных стандартов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске неизвестные расстреляли домашних собак

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

уничтожение плесени цена за м2

Лонгриды

день назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Интересное в Казани

2 дня назад

То, о чем принято молчать: почему говорить о похоронах - это нормально? Основатель ритуального агентства рассказал о ритуальном пакете страхования

покрасить крыло автомобиля цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

3 часа назад

«Ак Барс» одержал победу над «Амуром»

Новости Татарстана

день назад

Новый театр им. Камала в Казани станет круглосуточным

Новости Казани

11 часов назад

«Ак Барс» сыграет с «Амуром» в Казани в матче КХЛ

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцев приглашают бесплатно посетить зону для гостей «Игр будущего»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане снова похолодает до -30 градусов
Лонгриды
день назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Татарстана

3 часа назад

Волонтеры из РТ отправились на Всемирный фестиваль молодежи

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

3 часа назад

«Ак Барс» одержал победу над «Амуром»

Новости Татарстана

5 часов назад

Команда Liga Pro Team выиграла турнир по фиджитал-хоккею

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ
Лонгриды
3 дня назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ похолодает до -26 градусов

Новости Татарстана

7 часов назад

В РТ в 2024 году закупили 242 единицы сельскохозяйственной техники

Новости Татарстана

10 часов назад

Власти Нижнекамска хотят оставить город без слепых зон
«Мы работаем с "‎Ак Барсом"‎‎ и "‎Рубином"»‎: основатель кожевенной мастерской рассказал о становлении бренда
Интересное в Казани
4 дня назад

«Мы работаем с "‎Ак Барсом"‎‎ и "‎Рубином"»‎: основатель кожевенной мастерской рассказал о становлении бренда