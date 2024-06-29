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Теперь это полностью запрещено: одно из самых популярное растений у дачников запретили выращивать

Российские дачники, привыкшие украшать свои участки ярким вьюнком, могут столкнуться с неожиданными проблемами.  

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Российские дачники, привыкшие украшать свои участки ярким вьюнком, могут столкнуться с неожиданными проблемами. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предупредил: популярная ипомея трехцветная, более известная как вьюнок, попала под запрет.

Причина - в семенах растения, содержащих психоактивные вещества. Причем закон суров: обнаружение на участке более 100 растений вьюнка грозит уголовной ответственностью. Даже наличие всего 3 граммов семян может повлечь за собой наказание.

Незнание не освобождает от ответственности. Даже если вьюнок вырос самостоятельно, садовод обязан его уничтожить, иначе рискует своей свободой.

«Утренняя слава» под запретом. Ипомея трехцветная, называемая также «утренняя слава» или «бурея», обладает красивыми воронковидными цветами, но соблазняться её декоративностью теперь опасно.

Выбирайте безопасную красоту. Законодатели настоятельно рекомендуют дачникам обратить внимание на другие, не менее привлекательные, но абсолютно легальные растения для озеленения своих участков.

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