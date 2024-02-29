Теперь это будет бесплатно. Пенсионеров от 55 лет и старше ждет сюрприз уже с 1 марта

Российским пенсионерам рассказали о нововведении, которое затронет лиц старше 55 лет. В ближайшем будущем одно из направлений станет доступным для них безвозмездно. Это откроет возможности изменения жизни и повышения уровня комфорта для пожилых людей.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, речь идет о новой образовательной инициативе, ориентированной на людей пожилого возраста. Пенсионеры смогут принимать участие в занятиях по выбранной тематике для приобретения новых знаний. Такие курсы будут организованы во многих регионах России.

Организаторы проекта, по словам Киреевой, определяют его как университет третьего возраста. Сущность его работы будет аналогична обычному учебному заведению, за исключением того, что участие в занятиях будет абсолютно бесплатным для лиц старше 55 лет.

Этот университет предоставляет пенсионерам широкий выбор образовательных возможностей: начиная от изучения различных языков и заканчивая освоением финансовых навыков. Кроме того, здесь доступны занятия спортом для поддержания здоровья и различные мастер-классы по рукоделию, пользующиеся популярностью среди старшего поколения. Это место, где можно приобрести новые знания и навыки, а также улучшить свои уже имеющиеся компетенции, объяснила эксперт.

Относительно новых профессиональных навыков, программа включает в себя основы дизайна, медицины, журналистики и даже психологии. Регистрация на курсы будет открыта для пожилых людей уже с сегодняшнего дня. Обучение будет проводиться до конца весны текущего года, как и в обычных университетах.

Программа также предусматривает возможность прохождения стажировок и практики для получения практического опыта. Это поможет пенсионерам не только получить знания, но и применить их на практике, что может быть полезно при смене профессии или приобретении новых навыков.

Пенсионеры, которые уже приняли участие в тестировании новой программы, отметили ее положительные стороны. Они подчеркнули, что это отличная возможность не только обучиться новому, но и познакомиться с единомышленниками, провести время с пользой и активно проводить свой досуг, сообщили в PRIMPRESS.