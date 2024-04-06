«Теперь это будет бесплатно». Новая льгота вводится для каждого российского пенсионера с 6 апреля

В скором времени пенсионеры смогут воспользоваться новой льготой.

Для этого им нужно будет предъявить свое пенсионное удостоверение. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, как передает PRIMPRESS.

По словам специалиста, данная приятная возможность будет доступна пожилым гражданам на уровне региона. Они смогут бесплатно посещать одно из ключевых мест, особенно актуальных в период ближайшего будущего, когда путешествия по разным регионам станут более частыми.

Отмечено, что пенсионеры получат возможность бесплатного посещения одного из самых живописных парков - Екатерининского парка в Царском Селе под Санкт-Петербургом. С 13 апреля данная локация станет платной для большинства посетителей. Однако для пожилых людей будет сделано исключение.

«Организаторы заявили, что еженедельно будет установлен бесплатный день для всех пенсионеров - вторник, когда они смогут посетить это прекрасное место без оплаты. Для этого им просто понадобится предъявить свое пенсионное удостоверение или справку о получении пенсии на входе, чтобы пройти в парк бесплатно», - подчеркнула Киреева.

Также напомнила, что пенсионеры будут иметь бесплатный доступ в основные музеи страны, такие как Эрмитаж, Русский музей и Третьяковская галерея. Дни бесплатного посещения будут различны для каждого музея, но все пенсионеры смогут воспользоваться этой льготой, даже если они приехали из другого региона, без необходимости местной прописки, пояснила специалист.