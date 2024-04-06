Новости России
· Артем Акчурин

«Теперь это будет бесплатно». Новая льгота вводится для каждого российского пенсионера с 6 апреля

«Теперь это будет бесплатно». Новая льгота вводится для каждого российского пенсионера с 6 апреля

объясняем.рф

Подписаться в Telegram

В скором времени пенсионеры смогут воспользоваться новой льготой.

Для этого им нужно будет предъявить свое пенсионное удостоверение. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, как передает PRIMPRESS.

По словам специалиста, данная приятная возможность будет доступна пожилым гражданам на уровне региона. Они смогут бесплатно посещать одно из ключевых мест, особенно актуальных в период ближайшего будущего, когда путешествия по разным регионам станут более частыми.

Отмечено, что пенсионеры получат возможность бесплатного посещения одного из самых живописных парков - Екатерининского парка в Царском Селе под Санкт-Петербургом. С 13 апреля данная локация станет платной для большинства посетителей. Однако для пожилых людей будет сделано исключение.

«Организаторы заявили, что еженедельно будет установлен бесплатный день для всех пенсионеров - вторник, когда они смогут посетить это прекрасное место без оплаты. Для этого им просто понадобится предъявить свое пенсионное удостоверение или справку о получении пенсии на входе, чтобы пройти в парк бесплатно», - подчеркнула Киреева.

Также напомнила, что пенсионеры будут иметь бесплатный доступ в основные музеи страны, такие как Эрмитаж, Русский музей и Третьяковская галерея. Дни бесплатного посещения будут различны для каждого музея, но все пенсионеры смогут воспользоваться этой льготой, даже если они приехали из другого региона, без необходимости местной прописки, пояснила специалист.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

К саммиту БРИКС в Казани построят самый большой детский парк в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

заказать дезинфекция от тараканов цены

Новости Татарстана

день назад

На рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов

Новости Татарстана

день назад

Летевший в Нижнекамск БПЛА засекли за час до удара

стоимость облицовки дома кирпичом руб м2 в Москве

Новости Татарстана

18 часов назад

Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе казанской девятиэтажки

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и ветер до 14 м/с

Новости Татарстана

день назад

Пробка 4,5 - 5 км: несколько аварий парализовали Мамадышский тракт в Казани

Новости Татарстана

день назад

Появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга в Казани
Лонгриды
6 часов назад

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане ожидаются ветер до 15 м/с и гололедица

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

9 часов назад

Метеоролог КФУ: В Татарстане снег может выпасть еще в конце апреля или в мае

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани подросток попробовал наркотики, которые нашел в заброшке, и погиб
В Казани молодая девушка упала с моста в воду
Новости Татарстана
10 часов назад

В Казани молодая девушка упала с моста в воду

Новости Татарстана

11 часов назад

Популярная ведущая Гульназ Сафарова будет лицом «Новой татарской песни»

Новости Татарстана

12 часов назад

СберМаркет узнал, сколько стоит приготовить борщ и суп в Казани

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане мать оставила сына-инвалида дома одного и он вышел из окна. Возбуждено дело
Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани