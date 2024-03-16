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· Алина Алмакаева

«Теперь будет запрещено»: всех, кто заказывает на Wildberries, Ozon и AlieXpress ждет сюрприз уже с 18 марта

«Теперь будет запрещено»: всех, кто заказывает на Wildberries, Ozon и AlieXpress ждет сюрприз уже с 18 марта

РБК

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Граждане, которые приобретают товары в популярных интернет-магазинах, были осведомлены о грядущих нововведениях, вступающих в силу уже с 18 марта. Покупатели маркетплейсов столкнутся с введением новых ограничений со стороны администрации платформы. Определенные действия теперь будут запрещены, передает информационное агентство Primpress.

Один из маркетплейсов, занимающий лидирующее место по обороту среди подобных платформ, — Wildberries, уже решил внести несколько изменений. Теперь компания вводит плату за возврат товаров для всех своих клиентов.

Это означает, что если заказанный товар не будет получен в пункте выдачи после доставки, к примеру, если покупатель не придет за ним или откажется от получения на месте, с его банковской карты будут списаны по 100 рублей за каждую единицу товара. Даже в случае, если товар придет с дефектом, например, если покупатель получит горшок для сада с трещинами, ему все равно придется заплатить за отказ от него.


Представители компании уточняют, что взимается плата не за возврат товара, а за обратную транспортировку. То есть отказаться от товара без дополнительных расходов станет невозможно. Начиная с начала новой рабочей недели, с 18 марта, покупатели почувствуют все негативные последствия этой меры.

Клиенты маркетплейсов Ozon и AliExpress также столкнутся с другими нововведениями, связанными с обновлением мобильных приложений. Пользователи Ozon больше не смогут пользоваться приложением, включая возможность просмотра кода для получения товара, пока не обновят приложение до последней версии. В то же время, AliExpress отказался от поддержки старой версии приложения и выпустил новую, но функция поиска товаров по возрастанию или убыванию цены теперь будет недоступна для покупателей.

Таким образом, интернет-маркетплейсы вводят ряд ограничений, которые затрагивают покупателей и требуют их соответствия новым правилам, начиная с 18 марта.

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