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"Теперь будет запрещено": всех, кто заказывает на Wildberries и Ozon ждет огромный сюрприз с 15 августа

Российский  рынок  e-commerce  переживает  не  ...

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Российский рынок e-commerce переживает не лучшие времена, и крупные игроки пытаются адаптироваться к новой реальности, не всегда считаясь с интересами покупателей. Последние нововведения Wildberries, Ozon и AliExpress вызвали волну недовольства среди пользователей.

Wildberries: платный отказ

Лидер российского онлайн-ритейла, компания Wildberries, ввела плату за отказ от товара при получении, даже если он оказался бракованным. Теперь каждая единица товара, от которой отказались в пункте выдачи, будет обходиться покупателю в дополнительные 100 рублей. В компании объясняют это необходимостью бороться с необоснованными возвратами, которые, по их словам, достигают 30% и наносят серьёзный ущерб бизнесу.

Ozon и AliExpress: прощай, удобство?

Ozon прекратил поддержку старой версии своего мобильного приложения, что вызвало неудобства у тех, кто не готов к переходу на новый интерфейс. AliExpress тоже отказался от старой версии приложения, причём в новой отсутствует возможность сортировать товары по цене, что делает поиск нужной вещи менее удобным.

Реакция экспертов и пользователей

Нововведения вызвали волну критики. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) отмечают, что подобные меры могут негативно сказаться на доверии к маркетплейсам и привести к росту конфликтов между покупателями и продавцами.

Пока неясно, станут ли другие игроки рынка брать пример с Wildberries и урезать права покупателей. Однако уже сейчас понятно, что эпоха бесплатных возвратов и безусловного комфорта для клиентов онлайн-площадок подходит к концу.

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