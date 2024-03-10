Граждане России были проинформированы о значимом правиле, подтвержденном на самом верхнем уровне законодательства. Это правило касается жителей, у которых установлены в квартирах бытовые счетчики, как сообщает PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов разъяснил, что новое правило относится к ситуациям периодической проверки установленных в жилище приборов учета ресурсов. Теперь управляющим компаниям будет запрещено требовать от владельцев квартир предоставление документов в качестве подтверждения проверки счетчиков, поскольку данные о данных проверках будут храниться в единой базе Росреестра, доступной для ознакомления коммунальщикам.

Проблема заключается в том, что большинство управляющих компаний настоящего времени продолжают запрашивать у собственников жилья документы, удостоверяющие проведенные поверки счетчиков, иначе им угрожают начислить платежи за водоснабжение по повышенным ставкам.

Тем не менее, такие требования со стороны коммунальных служб не имеют законной основы, что подтверждено высшими инстанциями России: все данные о проведенных проверках приборов учета хранятся в соответствующих базах данных, и гражданам России не требуется лично подтверждать данные поверки, предоставляя документы в офисы Управляющих Компаний, пояснил юрист.