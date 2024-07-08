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Теперь будет запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет большой сюрприз с сегодняшнего дня

Анастасия Киреева, специалист по пенсионной политике, выделила критические обновления в пенсионной системе России, которые начнут вступать в силу для граждан, достигающих 70-летнего возраста.

bangkokbook.ru

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Анастасия Киреева, специалист по пенсионной политике, выделила критические обновления в пенсионной системе России, которые начнут вступать в силу для граждан, достигающих 70-летнего возраста.

Эти изменения включают удвоение фиксированной части пенсии для лиц, достигших 70 лет, как часть усилий по укреплению финансовой поддержки пожилых граждан. Это обновление предназначено для улучшения их материального положения и общего благополучия.

Расширение льгот на коммунальные услуги

В дополнение к увеличению пенсионных выплат, пенсионеры также получат расширенные льготы на коммунальные услуги. Те, кто достиг 70 лет, теперь могут претендовать на 50% скидку на коммунальные платежи, в то время как лица старше 80 лет освобождаются от их оплаты полностью. В отдельных регионах также предусмотрены дополнительные скидки на капитальный ремонт.

Условия предоставления льгот

Право на льготы имеют пенсионеры, соответствующие определённым критериям. Особую поддержку оказывают одиноким пенсионерам или домохозяйствам без доходных членов семьи. Размер жилища также играет роль в определении льгот, с установленными нормами жилой площади, превышение которых ведет к стандартным расходам за излишки.

Законодательная защита и стабильность новаций

Все поправки были одобрены на законодательном уровне, что обеспечивает их надежность и предсказуемость. Эти меры подчеркивают стремление государства к обеспечению достойной поддержки своих старейших граждан, способствуя их финансовой устойчивости и качеству жизни через всесторонние социальные гарантии и льготы, сообщает издание «Наш Крым».

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