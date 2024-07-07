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Теперь будет запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет большой сюрприз с 8 июля

Анастасия Киреева, эксперт по пенсионному планированию, обозначила ключевые изменения в пенсионной системе России, начинающие действовать с достижения пенсионерами 70 лет.

buriat.er.ru

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Анастасия Киреева, эксперт по пенсионному планированию, обозначила ключевые изменения в пенсионной системе России, начинающие действовать с достижения пенсионерами 70 лет.

Согласно нововведениям, представленным на ncrim.ru, с 70-летнего возраста российские пенсионеры будут испытывать удвоение фиксированной части своей пенсии. Эта инициатива направлена на усиление финансовой поддержки старшего поколения.

Расширение льгот на коммунальные услуги

Комплекс мер включает в себя скидки на коммунальные услуги, которые также расширяются в зависимости от возраста пенсионера. Пенсионеры, достигшие 70 лет, получают право на 50% скидку на коммунальные платежи. Те, кто достиг 80-летия, освобождаются от платежей за коммунальные услуги полностью. В некоторых регионах дополнительно предлагаются значительные скидки на капитальный ремонт.

Критерии для получения льгот

Льготы предоставляются пенсионерам, соответствующим определенным условиям. Особую поддержку получают одинокие пенсионеры или семьи, где нет работающих членов. Ограничения по жилой площади также влияют на распределение льгот. Например, в Москве допустимая норма жилплощади установлена в 33 квадратных метра на человека, превышение которой подразумевает стандартные платежи за излишки.

Законодательная поддержка и надежность нововведений

Все нововведения утверждены на законодательном уровне, что гарантирует их стабильность и предсказуемость. Это отражает стремление государства обеспечить надежную социальную поддержку своих старших граждан, содействуя их финансовому благополучию и качеству жизни через систему социальных гарантий и льгот.

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