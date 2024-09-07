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«Теперь будет запрещено»: в России доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз с сентября 2024

Российское правительство вводит значительные из...

modasadovod.ru

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Российское правительство вводит значительные изменения в систему социальной защиты, направленные на улучшение качества жизни пенсионеров старше 70 лет. Новые меры предоставят дополнительную поддержку самой уязвимой категории граждан.

Удвоение фиксированной выплаты к пенсии:

С 70 лет пенсионеры будут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Эта инициатива расширяет предыдущую льготу, которая была доступна только для лиц старше 80 лет, и значительно увеличит ежемесячные доходы этой возрастной группы.

Скидки на коммунальные платежи:

Помимо увеличения пенсии, пенсионерам старше 70 лет предоставляется возможность сократить свои расходы на коммунальные услуги. Они смогут оплачивать только ½ стоимости жилищно-коммунальных услуг, а для тех, кому за 80, предусмотрено полное освобождение от оплаты капитального ремонта.

Условия и процесс получения льгот:

Льготы будут доступны для одиноких пожилых или семей, в которых большинство членов не имеет постоянного дохода. Важно учитывать региональные нормы площади жилья: например, в Москве действует норма в 33 кв. м на одного жильца. Если жилье превышает эти размеры, льготы предоставляются только на утвержденную площадь.

Как оформить льготы:

Для оформления льгот необходимо обратиться в социальные службы или СФР с пакетом документов, включая паспорт, пенсионное удостоверение и справки, подтверждающие право на получение льгот.

Новая стратегия поддержки пенсионеров:

Эти меры поддержки отражают стремление российского правительства улучшить жизненные условия пенсионеров, обеспечивая их возможности для более комфортного проживания. Внедрение этих изменений подчеркивает важность поддержки уязвимых слоев населения, предоставляя пенсионерам дополнительные средства для обеспечения их нужд.

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