«Теперь будет запрещено»: в России доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз с сентября

В России вводятся новые меры поддержки для пожилых людей. Сейчас граждане, которым исполнилось 70 лет, могут рассчитывать на значительное увеличение фиксированной выплаты к пенсии.

Однако воспользоваться этой возможностью не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Со слов пенсионного консультанта Анастасии Киреевой, ожидается, что пенсионеры старше 70 лет получат удвоенную фиксированную выплату. Это касается и тех, кто приближается к 80 и даже 90 годам. «Государство стремится обеспечить стабильную поддержку наших старших граждан», — говорит Киреева. Так, например, после 80 лет выплаты увеличиваются еще больше.

Казалось бы, такие изменения должны были бы стать причиной для радости, но в действительности, чтобы воспользоваться нововведением, пенсионерам придется пройти через ряд бюрократических процедур. Прежде всего, необходимо подтвердить свой статус одинокого пенсионера или члена малообеспеченной семьи, где большинство не работает.

К тому же, предоставление льгот учитывает нормативы по площади жилья, которые различаются в зависимости от региона. Например, в Москве такая норма равна 33 квадратным метрам на одного человека. Это значит, что пенсионеры, чьи квартиры превышают этот размер, будут получать льготы только на допустимую площадь, а за избыточные метры придется заплатить дополнительно.

Введение новых льгот для пенсионеров вызывает неоднозначную реакцию. С одной стороны, это шаг к улучшению благосостояния пожилых людей, с другой — многочисленные условия и ограничения делают эти меры не такими уж доступными. Какие изменения ждут систему социальной поддержки в ближайшем будущем, покажет время.

Чтобы узнать больше о том, как получить новую льготу и какие документы необходимы для ее оформления, посетите официальный сайт пенсионного фонда или обратитесь в местные социальные службы вашего региона.

