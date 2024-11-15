«Теперь будет запрещено»: в РФ в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики
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В рамках последних законодательных инициатив, Россия внесла значимые корректировки в правила взаимодействия граждан и управляющих компаний, касающиеся использования бытовых счетчиков в многоквартирных домах.
Юрист Максим Иванов прокомментировал новшество, которое освобождает владельцев квартир от необходимости предъявлять физические документы о проверке приборов учета воды и других ресурсов.
Конец бюрократическому бремени
До недавнего времени управляющие компании могли требовать от жителей документы, подтверждающие поверку счетчиков, угрожая в противном случае начислением платежей по максимальным тарифам. Новый законопроект предусматривает, что все сведения о проверках теперь централизованно собираются и хранятся в базе данных Росреестра, доступ к которой имеют соответствующие коммунальные службы.
Преимущества цифровой интеграции
Этот шаг направлен на уменьшение бумажной волокиты и повышение прозрачности процедур, связанных с учетом потребления коммунальных ресурсов. Избавление от необходимости собирать и предоставлять бумажные документы значительно упрощает жизнь граждан и уменьшает риск неправомерного давления на них со стороны управляющих организаций.
Экспертное мнение
Максим Иванов подчеркивает, что закон укрепляет защиту прав потребителей и делает процесс взаимодействия между жильцами и управляющими компаниями более открытым и справедливым. «Отказ от бумажного документооборота в этой сфере является важным шагом к повышению эффективности управления в жилищной сфере», говорит юрист.
Ожидаемый эффект от нововведения
Переход на цифровую систему учета ожидается не только улучшить взаимодействие между потребителями и предоставляющими услуги компаниями, но и способствовать дальнейшему внедрению информационных технологий в повседневные аспекты гражданской и коммунальной деятельности.
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