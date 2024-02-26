«Теперь будет запрещено»: стало известно, какой сюрприз ждет пенсионеров с детьми и внуками уже с 1 марта

Российским пожилым гражданам, у которых есть близкие родственники, сообщается о новой угрозе. Согласно заявлению пенсионного эксперта, начиная с сегдоняшнего дня, каждый из них должен быть бдительным.

Новая схема мошенничества, которая стала широко распространенной в стране, представляет серьезную опасность, особенно для тех, у кого есть младшие родственники.

По словам специалиста, эта схема является очень хитроумной и выходит за рамки предыдущих. Мошенники, используя специальные программы, теперь могут подделывать голоса близких родственников, делая звонки пожилым гражданам и просив их о финансовой помощи. Отличить подделку от оригинала становится все сложнее.

Программы для подделки голоса могут использовать примеры из соцсетей или голосовых сообщений граждан, создавая иллюзию того, что звонит реальный родственник. В действительности за этим стоит мошенник, цель которого - выманить деньги у пожилых людей.

Эксперт также предупреждает, что мошенники могут имитировать голоса знакомых или коллег, что делает ситуацию еще более опасной. Он также отмечает, что мошенники собирают информацию о россиянах из открытых источников в интернете.

В связи с этим рекомендуется пенсионерам быть осторожными и в случае подозрений сразу завершать звонок, затем связываться с родственником по его официальному номеру телефона. Это правило должно быть соблюдено всеми в ближайшее время, чтобы обезопасить себя от потерь и обмана, пишет PRIMPRESS.