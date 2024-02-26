Новости России
· Ульяна Сенько

«Теперь будет запрещено»: стало известно, какой сюрприз ждет пенсионеров с детьми и внуками уже с 1 марта

«Теперь будет запрещено»: стало известно, какой сюрприз ждет пенсионеров с детьми и внуками уже с 1 марта

novorossiia.ru

Подписаться в Telegram

Российским пожилым гражданам, у которых есть близкие родственники, сообщается о новой угрозе. Согласно заявлению пенсионного эксперта, начиная с сегдоняшнего дня, каждый из них должен быть бдительным.

Новая схема мошенничества, которая стала широко распространенной в стране, представляет серьезную опасность, особенно для тех, у кого есть младшие родственники.

По словам специалиста, эта схема является очень хитроумной и выходит за рамки предыдущих. Мошенники, используя специальные программы, теперь могут подделывать голоса близких родственников, делая звонки пожилым гражданам и просив их о финансовой помощи. Отличить подделку от оригинала становится все сложнее.

Программы для подделки голоса могут использовать примеры из соцсетей или голосовых сообщений граждан, создавая иллюзию того, что звонит реальный родственник. В действительности за этим стоит мошенник, цель которого - выманить деньги у пожилых людей.

Эксперт также предупреждает, что мошенники могут имитировать голоса знакомых или коллег, что делает ситуацию еще более опасной. Он также отмечает, что мошенники собирают информацию о россиянах из открытых источников в интернете.

В связи с этим рекомендуется пенсионерам быть осторожными и в случае подозрений сразу завершать звонок, затем связываться с родственником по его официальному номеру телефона. Это правило должно быть соблюдено всеми в ближайшее время, чтобы обезопасить себя от потерь и обмана, пишет PRIMPRESS.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Таксист скончался в ДТП с грузовиком в Казани

Интересное в Казани

9 часов назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

уличные вонючие жуки

Новости Казани

день назад

В Казани отчитались о ходе строительства новой ветки метро

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

подготовка к огэ информатика в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске группа мужчин пыталась открыть подъездную дверь «Нивой»

Новости Казани

12 часов назад

Строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено

Новости Казани

день назад

МЧС не отдает свою территорию для строительства школы в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани Советский район отправил на СВО «гуманитарки» на 208,5 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцев ждут похолодание до -24 и потепление до 3 градусов тепла
Лонгриды
4 дня назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

8 часов назад

На набережной Казанки летом откроют детский парк

Интересное в Казани

9 часов назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

Новости Татарстана

9 часов назад

В результате пожара в Буинском районе скончались два человека

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстан придут морозы до -22 градусов
Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ
Лонгриды
6 дней назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Татарстана

11 часов назад

В Нижнекамске в 10 раз сократилось количество жалоб на качество воздуха

Новости Казани

12 часов назад

Строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено

Новости Татарстана

12 часов назад

На благоустройство дворов в Татарстане потратили 10 млрд рублей
Страх перед имплантацией — разбираем мифы о стоматологии
Интересное в Казани
6 дней назад

Страх перед имплантацией — разбираем мифы о стоматологии