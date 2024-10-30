«Теперь будет запрещено»: с начала ноября всех, кто заказывает на Wildberries и Ozon ждет сюрприз

Российские покупатели популярных интернет-магазинов сталкиваются с серьезными изменениями, затрагивающими процесс заказа и возврата.

Крупнейший маркетплейс страны, Wildberries, который лидирует по объему продаж, ввел новые требования для клиентов, включая плату за возврат товаров, а также строгие правила отказа.

Wildberries: возврат товара станет платным

С начала ноября все пользователи Wildberries, оформившие заказ, обязаны будут оплатить сто рублей за каждый товар, который не был получен из пункта выдачи. Если клиент не явился за заказом или отказался на месте, с его карты спишется эта сумма. Важно отметить, что сбор распространяется даже на те товары, которые поступили с дефектами. По словам представителей компании, плата взимается не за возврат товара как таковой, а за расходы на транспортировку обратно, однако для покупателей это означает невозможность отказаться от ненужной вещи без дополнительных затрат.

Операционные нововведения на Ozon и AliExpress

Изменения коснулись и других известных маркетплейсов. На Ozon, например, обязательным стало обновление мобильного приложения: пользователи, не обновившие его до последней версии, не смогут получить доступ к ключевым функциям, включая отображение кода для получения заказанного товара.

AliExpress тоже внес коррективы, и теперь в новой версии приложения отсутствует привычная возможность сортировки товаров по возрастанию или убыванию цены. Это изменение может заметно затруднить процесс выбора для тех, кто привык ориентироваться на ценовые категории.

Чем это грозит покупателям

Эти нововведения могут оказаться неудобными для значительной части пользователей, особенно для тех, кто регулярно совершает покупки онлайн. Wildberries уже успел заслужить репутацию маркетплейса, вводящего строгие правила, и плата за отказ может стать серьезным фактором для людей, привыкших сначала ознакомиться с товаром.

На Ozon и AliExpress покупатели также столкнутся с трудностями, если не обновят приложение или попробуют пользоваться прежними функциями. Ожидается, что пользователям AliExpress, которые ранее активно сортировали товары по цене, теперь придется адаптироваться к новому поисковому интерфейсу.

Рекомендации для покупателей

Эксперты советуют клиентам быть особенно внимательными при выборе товаров и учитывать дополнительные условия возврата перед покупкой. Для активных пользователей Wildberries будет полезно помнить, что заказ лучше забирать, чтобы не переплачивать за отказ. Также важно своевременно обновлять мобильные приложения маркетплейсов для сохранения доступа к полному функционалу.

