«Теперь будет запрещено»: с 1 ноября 2024 года всех, кто заказывает на Wildberries и Ozon ждет сюрприз

С 1 ноября покупатели на крупных онлайн-платформах столкнутся с новыми условиями, которые уже вызвали бурные споры. Эти изменения относятся к возвратам, использованию приложений и целому ряду привычных функций, которые пользователи ранее воспринимали как должное.

Wildberries: нововведение с платой за возврат товаров

Лидирующий российский маркетплейс Wildberries вводит систему оплаты за возврат товаров. Если клиент не заберет свой заказ или решит отказаться от него в момент получения, с его карты будет списываться по 100 рублей за каждую единицу товара. Это правило затрагивает даже заказы с выявленными дефектами. Представители компании подчеркивают, что плата взимается не за сам возврат, а за логистику товара обратно на склад. Данная мера вступает в силу 1 ноября, что потребует от покупателей более тщательного подхода при заказе, так как отказы от товаров теперь не будут безвозмездными.

Ozon: необходимость обновления приложения

Платформа Ozon также изменила свои условия. Теперь доступ к приложению, а следовательно, и к получению кода для забираемого товара, возможен лишь после обновления до последней версии. Пользователи, которые отложили установку обновлений или используют старые устройства, будут вынуждены обновить приложение, чтобы продолжать делать покупки. Хотя для некоторых это может создать неудобства, компания объясняет, что обновление важно для обеспечения безопасности и качества работы приложения.

AliExpress: новые ограничения в поиске товаров

Пользователи AliExpress заметят отсутствие привычной опции — фильтрации товаров по цене. После недавних обновлений старая версия приложения была отключена, замененной новой, в которой отсутствует возможность сортировки товаров по возрастанию и убыванию цен. Это изменение вызвало недовольство среди пользователей, привыкших искать наиболее выгодные предложения.

Реакция покупателей

Изменения на этих крупных онлайн-платформах вызвали активные обсуждения среди пользователей. Новая платная система возвратов на Wildberries заставила многих пересмотреть свои привычные подходы к заказам. Требование обновления приложения на Ozon и утрата функции сортировки на AliExpress также создали дополнительные неудобства для покупателей.

С нового месяца онлайн-покупки на ведущих маркетплейсах будут проходить по новым правилам. Платная система возвратов, обязательные обновления приложений и изменения в функционале — все это трансформирует опыт онлайн-шопинга, заставляя клиентов адаптироваться к новым условиям. Эти нововведения вероятно повлияют на выбор пользователей, которым теперь придется более тщательно планировать свои заказы с учетом новых ограничений.

