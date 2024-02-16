Теперь будет запрещено: российских пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждет неприятный сюрприз с 16 февраля

Пенсионерам России, имеющим близких родственников, было представлено новое предупреждение.

Теперь пожилые граждане, у которых есть внуки или дети, столкнутся с опасным моментом, на который каждый должен обратить внимание уже с 4 февраля. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает Primpress.



Специалист рассказал о новой схеме мошенничества, распространенной в России. Данная схема является очень изощренной и превосходит все предыдущие. Злоумышленники используют родственников пожилых граждан.

«Ранее мошенники просто звонили и утверждали, что ребенок или внук пенсионера попал в беду и нуждается в финансовой помощи, а теперь они подделывают голос родственника с помощью специальной программы. Отличить оригинал от подделки может быть очень сложно», - объяснил Власов.

Мошенники могут брать примеры голосов из социальных сетей или голосовых сообщений граждан. В результате телефонный звонок будет казаться реальным, будто звонит внучка или сын, но на самом деле это будет аферист, стремящийся похитить деньги у пожилого человека.

«Они могут имитировать голоса знакомых или коллег, поэтому следует быть предельно осторожным. Мошенники начали собирать «цифровые портреты» россиян на основе открытых данных из интернета», - предупредил эксперт.



Из-за этого пенсионерам рекомендуется остерегаться таких звонков. В подобной ситуации лучше сразу положить трубку и перезвонить своему родственнику по его собственному телефону. Это правило будет необходимо соблюдать всем в ближайшее время.