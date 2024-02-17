Теперь будет запрещено: российских пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждет неприятный подарок с 17 февраля

Новая схема мошенничества.

Российских пенсионеров с предупредили о появлении новой схемы обмана, которая может быть опасной для старшего поколения. Эта схема отличается своей изощренностью и использует ваших родственников младшего возраста, чтобы выманить деньги у пожилых людей.

Ранее мошенники просто звонили и утверждали, что ребенку или внуку пенсионера нужна финансовая помощь, но теперь они подделывают голос с помощью специальных программ, что затрудняет отличить оригинал от подделки. Примеры голоса мошенники могут брать из социальных сетей или голосовых сообщений граждан.

Чтобы защитить себя от таких аферистов, рекомендуется ложить трубку и перезванивать родственнику по его номеру телефона. Это правило должны соблюдать все пенсионеры в ближайшее время.