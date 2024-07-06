Теперь будет запрещено: российских пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет большой сюрприз с 8 июля

Анастасия Киреева, эксперт в области пенсионного планирования, поделилась информацией о значимых изменениях в пенсионной системе России, которые начнут действовать с достижения гражданами 70-летнего возраста. Эти изменения направлены на поддержку старшего поколения в стране и включают удвоение фиксированной части пенсии в течение года.

Поддержка пожилых граждан усиливается

По данным ncrim.ru, начиная с 70 лет, российские пенсионеры получат возможность удвоения фиксированной части своей пенсии. Также предусмотрено увеличение пенсионных выплат для лиц, достигших 80 и 90 лет, что является частью более широкой стратегии обеспечения финансовой поддержки старшего населения.

Скидки на коммунальные услуги

Дополнительные льготы предусмотрены для снижения коммунальных расходов. В отдельных регионах России реализованы программы, которые предлагают существенные скидки на услуги, включая капитальный ремонт. С наступлением 70-летия пенсионеры становятся правообладателями на 50% скидку на коммунальные платежи, а после 80 лет они освобождаются от них полностью.

Условия для получения льгот

Претендовать на эти льготы могут пенсионеры, соответствующие определенным критериям. По словам Киреевой, поддержка оказывается в первую очередь одиноким пенсионерам или семьям без работающих членов. Ограничения по жилой площади также играют роль в распределении льгот; например, в Москве стандарт жилплощади установлен в 33 квадратных метра на человека, и льготы применяются только к этой площади, в то время как излишки подлежат обычной оплате.

Эти нововведения закреплены на законодательном уровне, обеспечивая их надежность и предсказуемость для пенсионеров, и отражают приверженность государства к поддержке своих старших граждан через систему социальных гарантий и льгот.