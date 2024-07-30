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Теперь будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с начала августа

Недавно введенные льготы для российских пенсион...

admsheregesh.ru

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Недавно введенные льготы для российских пенсионеров старше 70 лет представляют собой значительные изменения в системе социальной поддержки.

Эти меры направлены на улучшение финансового положения старшего поколения и включают удвоение фиксированных пенсионных выплат и субсидии на коммунальные услуги.

Пенсионный консультант Анастасия Киреева объясняет, что с введением этих льгот пенсионеры, достигшие 70 лет, теперь могут ожидать удвоения фиксированных выплат к их пенсиям. Для тех, кто достиг 80-летнего возраста, предусмотрено дальнейшее увеличение поддержки.

Кроме увеличения пенсионных выплат, предусмотрены льготы на коммунальные платежи. После 70 лет российские пенсионеры имеют право на снижение стоимости услуг, таких как капитальный ремонт, до 50%, а после 80 лет — полное освобождение от оплаты этих услуг.

Для получения данных льгот необходимо соответствие определенным условиям. Помощь чаще всего предоставляется пенсионерам, не имеющим других источников дохода или проживающим в семьях без работающих членов. Также размер льгот зависит от площади жилья, с нормой в 33 квадратных метра на человека в Москве, что означает, что льготы распространяются только на часть жилья.

Эти изменения в льготах для пожилых граждан отражают стремление государства обеспечить более комфортные условия для старшего поколения. Важно, чтобы пенсионеры были осведомлены о новых правилах и активно использовали предоставленные возможности для улучшения своего финансового и жилищного положения, сообщает progorod33.

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