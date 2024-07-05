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Теперь будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет большой сюрприз с 8 июля

Анастасия Киреева, специалист по пенсионному консультированию, представила информацию о нововведении для российских пенсионеров, которое стартует с 70-летнего возраста.

mebel-gu.ru

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Анастасия Киреева, специалист по пенсионному консультированию, представила информацию о нововведении для российских пенсионеров, которое стартует с 70-летнего возраста.

Основное преимущество этой меры — возможность удвоения фиксированной части пенсии, предусмотренная для поддержки старшего поколения на протяжении года. Кроме того, пожилые граждане, достигшие 80 и 90 лет, также могут рассчитывать на аналогичное увеличение выплат, сообщает ncrim.ru.

Эта льгота рассчитана на облегчение финансовой нагрузки, включая расходы на коммунальные услуги. В некоторых регионах предусмотрены специальные программы, снижающие расходы на такие услуги, как капитальный ремонт. Начиная с семидесятилетнего возраста, пенсионеры могут платить за коммунальные услуги лишь половину от обычной стоимости, а по достижении восьмидесяти лет — полностью освобождаются от этих платежей.

Получение данных преференций подразумевает соответствие определенным критериям. Как подчеркивает Киреева, такая помощь оказывается в основном одиноким пенсионерам или семьям, в которых нет работающих членов. Важной деталью является соответствие установленным нормам по жилплощади, например, в Москве стандарт составляет 33 квадратных метра на одного человека. Это означает, что если пожилой гражданин живет в пространстве, превышающем этот стандарт, льгота будет применяться только к разрешенной площади, а за остальное придется доплачивать.

Эти правила зафиксированы на законодательном уровне, и любые их изменения не подлежат корректировке на уровне местных чиновников, что гарантирует их стабильность и предсказуемость для получателей.

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