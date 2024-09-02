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«Теперь будет запрещено»: доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз в сентябре

С началом нового сезона, пожилые люди старше 70...

dzen.ru

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С началом нового сезона, пожилые люди старше 70 лет в России получают возможность воспользоваться удвоенной фиксированной выплатой к пенсии, что является частью усиленных мер государственной поддержки.

Эта инициатива нацелена на улучшение жизни старшего поколения, особенно тех, кто перешагнул порог в 80 и даже 90 лет.

Детали новой льготы

По информации пенсионного консультанта Анастасии Киреевой, новая льгота предусматривает удвоение фиксированной выплаты к пенсии для лиц старше 70 лет. Такое увеличение выплат стало приятным сюрпризом для пожилых, отражая стремление государства оказывать постоянную поддержку наиболее уязвимым категориям граждан.

Ограничения и условия

Несмотря на широкий спектр возможностей, предоставляемых этой льготой, существуют определенные ограничения на её использование, включая строгие нормы, касающиеся размера жилой площади, на которую распространяется льгота. В частности, в Москве установлена норма в 33 квадратных метра на человека. Это означает, что если пенсионер проживает в жилище, превышающем установленную норму, он обязан будет доплатить за избыточные квадратные метры.

Программы поддержки в регионах

В различных регионах России также действуют программы, помогающие пенсионерам с оплатой коммунальных услуг, включая капитальный ремонт. После достижения 70 лет, пенсионеры имеют право на скидку в 50% стоимости таких услуг, а по достижении 80 лет — полное освобождение от оплаты.

Нововведение в сфере пенсионных выплат является значительным шагом на пути к улучшению качества жизни пожилых людей в России. Предоставление удвоенных выплат и льгот по коммунальным услугам демонстрирует заботу государства о благосостоянии старшего поколения. Такие меры не только обеспечивают материальную поддержку, но и способствуют социальной интеграции пожилых людей, поддерживая их независимость и достоинство.

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