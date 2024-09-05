«Теперь будет запрещено»: доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз с сентября 2024

В новом повороте событий, власти объявили о внедрении обновлённой системы льгот для пожилых граждан России.

Согласно последним данным, лица старше 70 лет теперь могут рассчитывать на удвоение фиксированной выплаты к своим пенсиям. Это изменение призвано облегчить жизнь пожилым людям, особенно тем, кто достиг восьмидесяти и девяноста лет.

Пенсионный консультант Анастасия Киреева поделилась, что государственная поддержка старшего поколения продолжает расширяться. «Наше государство стремится обеспечить достойную старость своим гражданам, включая значительные льготы по коммунальным платежам, которые снижаются с возрастом», - уточнила она.

Действительно, начиная с 70-летнего возраста, пенсионеры могут пользоваться льготами, которые позволяют оплачивать только половину стоимости услуг по капитальному ремонту жилья. Как только гражданин достигает 80 лет, эти расходы полностью покрываются государством.

Однако важно отметить, что получение этих преимуществ связано с определёнными условиями. Как объясняет Киреева, льготы чаще всего предоставляются тем, кто живёт один или в семьях, где другие члены не имеют собственного дохода. Важным критерием является также размер жилой недвижимости: в Москве, например, стандартная норма равна не более 33 квадратных метров на человека. Это означает, что льготы применяются только к указанной площади, а за оставшуюся часть приходится доплачивать.

Это нововведение станет значительной поддержкой для многих пенсионеров, стремящихся к более комфортной жизни на заслуженном отдыхе.

