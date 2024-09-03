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«Теперь будет запрещено»: доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз с начала сентября

В России пенсионеры старше 70 лет получили прав...

dzen.ru

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В России пенсионеры старше 70 лет получили право на ряд значительных льгот. Государство стремится улучшить качество жизни пожилых граждан, и одним из шагов в этом направлении стало увеличение фиксированной выплаты к пенсии. Эта мера поддержки распространяется не только на 70-летних, но и на тех, кому уже исполнилось 80 и даже 90 лет.

Материальная поддержка пенсионеров

Главной особенностью новой инициативы является увеличение пенсионных выплат. Однако важно отметить, что эти льготы предоставляются с учетом определенных условий. Например, размер жилплощади пенсионера влияет на размер льготы. Если пенсионер проживает один в квартире, превышающей установленную норму (например, в Москве это 33 квадратных метра на человека), то льгота будет рассчитана исходя из этой нормы, а за оставшуюся площадь придется доплачивать.

Кто может рассчитывать на льготы?

Льготы рассчитаны, прежде всего, на одиноких пенсионеров, не имеющих дохода, помимо пенсионных ежемесячных начислений, и на семьи, где большинство членов не работают. Такой подход позволяет обеспечить адресную помощь самым незащищенным категориям граждан.

Дополнительные меры поддержки

Помимо федеральных льгот, во многих регионах действуют программы, облегчающие оплату коммунальных услуг, включая капитальный ремонт. По достижении 70 лет пенсионеры получают скидку 50% на эти услуги, а после 80 лет освобождаются от их оплаты.

Повышение качества жизни

Введенные изменения направлены не только на улучшение материального положения пожилых граждан, но и на повышение их социальной активности. Государственная забота о старшем поколении и реализация мер социальной поддержки подчеркивают значимость пожилых людей в обществе. Предоставление льгот — это важный шаг на пути к созданию комфортных условий жизни для пенсионеров, позволяющий им чувствовать себя уверенно и защищенно.

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