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Теперь будет запрещено: для всех российских автомобилистов вводится жесткое правило – с октября 2024 года

В Госдуме обсуждают законопроект, направленный ...

naavtotrasse.ru

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В Госдуме обсуждают законопроект, направленный на борьбу с недобросовестными водителями, пользующимися знаком «Инвалид» в корыстных целях.

Такие действия создают серьезные препятствия для людей с ограниченными возможностями, лишая их доступа к специальным парковочным местам, предназначенным для них.

Штрафы бессильны? Лишение прав — новая мера!

Сегодня за незаконное использование знака «Инвалид» предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Однако эта мера оказалась неэффективной: многие водители продолжают нарушать правила, чтобы избежать платы за парковку. В результате люди с инвалидностью вынуждены оплачивать парковку по общим тарифам или тратить время на поиск свободных мест на других стоянках.

Потенциальный законопроект предлагает более действенную меру — лишение водительских прав.

Автозаправки: «кирпич» — не просто декорация

Аналогичная ситуация наблюдается на АЗС, где водители часто игнорируют правила дорожного движения. На многих заправках организовано одностороннее движение для удобства и безопасности: заезд с одной стороны, а выезд с другой. Для этого устанавливаются специальные знаки, например, знак 3.1, запрещающий въезд с определенного направления.

Некоторые водители пренебрегают этими правилами, что создает заторы, особенно в часы пик, и повышает риск аварий. За нарушение знака «кирпич» на автозаправке предусмотрен штраф, а в некоторых случаях — лишение прав на вождение автомобиля.

Новый законопроект — шаг к безопасности и справедливости

Новые меры в законопроекте направлены на улучшение дорожной ситуации и защиту прав уязвимых групп граждан. Ужесточение наказаний за незаконное использование знаков и игнорирование дорожных знаков на автозаправках — это шаг к созданию более безопасной и справедливой дорожной среды. Законодательные инициативы нацелены на повышение ответственности водителей и сокращение количества правонарушений.

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