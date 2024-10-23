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Теперь будет запрещено: для всех автомобилистов вводится жесткое правило – с 23 октября

В Государственную думу внесён новый законопроек...

mytyshi.ru

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В Государственную думу внесён новый законопроект, который направлен на ужесточение наказания для недобросовестных водителей, незаконно устанавливающих знак «Инвалид» на своих автомобилях.

Это нарушение становится всё более распространённым, и власти стремятся усилить меры ответственности, чтобы защитить права людей с ограниченными возможностями.

Зачем нужен новый закон?

Некоторые водители, не имеющие права на льготы, связанные с установкой знака «Инвалид», намеренно используют его для того, чтобы занимать бесплатные парковочные места. В результате те, кто действительно нуждается в этих местах, сталкиваются с трудностями — либо вынуждены платить за парковку по общему тарифу, либо искать свободные места на других стоянках.

Сейчас за неправомерное использование знака «Инвалид» предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Однако эта мера не оказалась достаточной для предотвращения нарушений, и законодатели предложили более суровое наказание — лишение водительских прав на срок до трёх месяцев.

Новые санкции: лишение прав за незаконный знак

Предлагаемое ужесточение наказания станет важным шагом в борьбе с неправомерным использованием льготных парковочных мест. Лишение водительских прав на срок до трёх месяцев должно стать серьёзным сдерживающим фактором для водителей, злоупотребляющих правами инвалидов. Это позволит освободить специальные парковочные места для тех, кто в них действительно нуждается, и улучшить доступность инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

Нарушения на автозаправках: игнорирование дорожных знаков

Кроме того, многие водители продолжают игнорировать правила движения на автозаправочных станциях (АЗС), что создаёт дополнительные риски на дорогах. Несмотря на то, что на большинстве АЗС движение организовано с помощью специальных знаков, указывающих направление въезда и выезда, некоторые водители намеренно нарушают правила, что может привести к аварийным ситуациям и заторам.

Особенно часто нарушается требование знака 3.1 «Въезд запрещён», известного как «кирпич». Проезд под «кирпич» на АЗС может повлечь за собой штрафы и даже лишение прав. В соответствии с частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ, за такое нарушение водителей могут лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев. Это показывает, насколько серьёзно власти относятся к соблюдению правил дорожного движения на автозаправках, ведь такие нарушения могут привести к серьёзным последствиям.

Предлагаемые изменения в законодательстве — важный шаг к обеспечению справедливого использования парковочных мест для людей с ограниченными возможностями. Ужесточение наказаний за незаконное использование знака «Инвалид», а также за игнорирование правил на автозаправках, направлено на повышение безопасности и комфорта на дорогах. Законодатели надеются, что новые меры позволят сократить количество нарушений и сделать дороги безопаснее для всех участников движения.

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