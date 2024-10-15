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Теперь будет запрещено: для всех автомобилистов вводится жесткое правило – с 15 октября

В Госдуме РФ обсуждается новый законопроект, на...

dzen.ru

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В Госдуме РФ обсуждается новый законопроект, нацеленный на усиление мер воздействия на водителей, которые незаконно устанавливают на своих автомобилях знак «Инвалид».

Недобросовестные водители используют эти знаки для доступа к бесплатным парковочным местам, что приводит к тому, что люди с ограниченными возможностями вынуждены платить за парковку или искать другие места.

Нововведения в законодательстве

Текущий штраф в размере 5 000 рублей оказался неэффективен, поэтому предлагается ввести более суровое наказание — лишение прав на срок до трех месяцев для тех, кто злоупотребляет знаком «Инвалид».

Регуляция движения на АЗС

Законопроект также касается правил дорожного движения на автозаправочных станциях, где нарушения могут привести к созданию заторов и аварийным ситуациям. Вводится четкая схема движения: въезд и выезд должны осуществляться с разных сторон, чтобы избежать конфликтов и нарушений. Нарушение этого порядка, в частности проезд под знаком 3.1 "Въезд запрещен", может привести к лишению прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Значение изменений

Эти изменения направлены на улучшение условий парковки для людей с инвалидностью и на более строгое соблюдение порядка на автозаправочных станциях. Законопроект выражает стремление властей к созданию более справедливых и безопасных условий для всех участников дорожного движения.

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