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"Теперь будет вообще под запретом": всех, кто заказывает на Wildberries и Ozon ждет сюрприз с 15 августа

В последнее время главные игроки российского он...

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В последнее время главные игроки российского онлайн-ритейла вносят изменения в политику возврата товаров, что может значительно повлиять на покупательский опыт в интернет-магазинах.

Плата за возврат на Wildberries

Компания Wildberries, ведущий онлайн-ритейлер в России, анонсировала введение платы за возврат товаров для всех своих пользователей. Теперь, если клиент не забирает товар из пункта выдачи после его доставки или отказывается от него на месте, с его банковской карты будет списываться 100 рублей за каждую единицу, даже если товар оказался бракованным.

Это новшество направлено на уменьшение количества необоснованных возвратов, которые, по мнению Wildberries, наносят ущерб бизнесу. Представители компании отмечают, что около 30% всех заказов возвращаются, что значительно увеличивает затраты. Изменения на платформах Ozon и AliExpress

Помимо Wildberries, другие крупные игроки рынка электронной коммерции также вводят новшества, влияющие на покупательский опыт.

С 1 августа Ozon прекращает поддержку устаревшей версии своего мобильного приложения, что может вызвать сложности у пользователей, которые привыкли к старому интерфейсу. Кроме того, AliExpress также отказался от устаревшего приложения, выпустив новую версию, в которой отсутствует функция сортировки товаров по цене.

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