«Теперь будет тотальный запрет»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

Гражданам России было объявлено о новом правиле, которое является законодательным наивысшим уровнем. Это правило касается россиян со счетчиками в квартирах. Юрист Максим Иванов объяснил, что новое правило относится к ситуациям периодической проверки бытовых счетчиков ресурсов, установленных в квартирах. Теперь управляющим домовым компаниям запрещено требовать от владельцев квартир подтверждение проверки счетчиков в форме документов. Данные о проверках приборов учета хранятся в единой базе Росреестра, откуда их могут получить коммунальщики.

Большинство управляющих компаний в настоящее время продолжают запрашивать у владельцев квартир документы, подтверждающие поверку счетчиков, иначе они угрожают начислять плату за горячее и холодное водоснабжение по повышенным тарифам. Такие действия со стороны коммунальщиков являются незаконными, что подтвердила высшая инстанция Российской Федерации. Все данные хранятся в соответствующих базах, и гражданам России не требуется лично подтверждать проверки приборов учета, предоставляя документы в отделения УК, рассказал юрист.