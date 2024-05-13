Теперь будет точно запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 13 мая

Пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, могут рассчитывать на дополнительные льготы и изменения в условиях их предоставления. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева разъясняет, на что могут рассчитывать пожилые люди и какие шаги нужно предпринять, чтобы воспользоваться этими льготами.

Основные изменения:

Увеличение фиксированной выплаты:

По достижении 80 лет фиксированная выплата к пенсии удваивается.

Эта мера поддерживает пенсионеров и признаёт их вклад в развитие общества.

Скидка на коммунальные услуги:

Пенсионеры старше 70 лет получают частичную компенсацию коммунальных услуг и капитального ремонта жилья.

После 80 лет они освобождаются от оплаты капитального ремонта полностью.

Условия для получения льгот:

Статус пенсионера:

Льготы предоставляются пенсионерам, проживающим в одиночестве, или семьям, состоящим преимущественно из пожилых людей.

Площадь жилья:

Компенсация рассчитывается на основе стандартов площади жилья. Например, в Москве это 33 кв. м на человека.

Если жильё превышает норму, дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

Практические советы:

Проверка льгот:

Посетите местный орган соцзащиты или используйте портал «Госуслуги», чтобы проверить доступные льготы.

Подтверждение статуса:

Убедитесь, что все необходимые документы для подтверждения права на льготы, особенно для пенсионеров старше 70 лет, оформлены корректно.

Эти льготы и меры поддержки призваны облегчить жизнь пенсионерам и показать, что государство ценит вклад старшего поколения, стремясь обеспечить им достойную старость.