Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Теперь будет точно запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 13 мая

Пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, могут рассчитывать на дополнительные льготы и изменения в условиях их предоставления. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева разъясняет, на что могут рассчитывать пожилые люди и какие шаги нужно предпринять.

moslomonos.ru

Подписаться в Telegram

Пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, могут рассчитывать на дополнительные льготы и изменения в условиях их предоставления. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева разъясняет, на что могут рассчитывать пожилые люди и какие шаги нужно предпринять, чтобы воспользоваться этими льготами.

Основные изменения:

  • Увеличение фиксированной выплаты:

По достижении 80 лет фиксированная выплата к пенсии удваивается.

Эта мера поддерживает пенсионеров и признаёт их вклад в развитие общества.

  • Скидка на коммунальные услуги:

Пенсионеры старше 70 лет получают частичную компенсацию коммунальных услуг и капитального ремонта жилья.

После 80 лет они освобождаются от оплаты капитального ремонта полностью.

Условия для получения льгот:

  • Статус пенсионера:

Льготы предоставляются пенсионерам, проживающим в одиночестве, или семьям, состоящим преимущественно из пожилых людей.

  • Площадь жилья:

Компенсация рассчитывается на основе стандартов площади жилья. Например, в Москве это 33 кв. м на человека.

Если жильё превышает норму, дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

Практические советы:

  • Проверка льгот:

Посетите местный орган соцзащиты или используйте портал «Госуслуги», чтобы проверить доступные льготы.

  • Подтверждение статуса:

Убедитесь, что все необходимые документы для подтверждения права на льготы, особенно для пенсионеров старше 70 лет, оформлены корректно.

Эти льготы и меры поддержки призваны облегчить жизнь пенсионерам и показать, что государство ценит вклад старшего поколения, стремясь обеспечить им достойную старость.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

Певица Айсылу Чижевская отправила своего мужа в психбольницу

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

служба удаляем плесень

Новости Казани

день назад

54-летняя Айсылу сдала мужа-сына в психиатрическую клинику

Интересное в Казани

3 дня назад

Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани

сколько стоит татуировка на руке в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Силовики Казани готовятся работать больше

Новости Казани

день назад

Сын Асфана Галявова ушел из инспекции труда Татарстана

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстан снова вернутся заморозки

Новости Татарстана

день назад

В аэропорту Казани задержан экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по республике

Новости Казани

день назад

В Казани легковушка на зебре сбила подростка
Новости Татарстана
2 дня назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Казани

12 часов назад

В Казани сбили подростка на самокате

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

Новости Татарстана

12 часов назад

Путин назначил четырех новых федеральных судей в РТ

Новости Казани

15 часов назад

Кенийские бегуны не финишировали на «Казанском марафоне» из-за полученных травм
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
2 дня назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

15 часов назад

Пьяный таксист на Хендай не заметил запрещающий сигнал светофора

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане овощи продолжают дорожать

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане изменят график движения «Метеоров» до Свияжска
Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»
Интересное в Казани
4 дня назад

Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»
В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
2 дня назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом