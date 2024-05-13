Теперь будет точно запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 13 мая
moslomonos.ru
Пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, могут рассчитывать на дополнительные льготы и изменения в условиях их предоставления. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева разъясняет, на что могут рассчитывать пожилые люди и какие шаги нужно предпринять, чтобы воспользоваться этими льготами.
Основные изменения:
- Увеличение фиксированной выплаты:
По достижении 80 лет фиксированная выплата к пенсии удваивается.
Эта мера поддерживает пенсионеров и признаёт их вклад в развитие общества.
- Скидка на коммунальные услуги:
Пенсионеры старше 70 лет получают частичную компенсацию коммунальных услуг и капитального ремонта жилья.
После 80 лет они освобождаются от оплаты капитального ремонта полностью.
Условия для получения льгот:
- Статус пенсионера:
Льготы предоставляются пенсионерам, проживающим в одиночестве, или семьям, состоящим преимущественно из пожилых людей.
- Площадь жилья:
Компенсация рассчитывается на основе стандартов площади жилья. Например, в Москве это 33 кв. м на человека.
Если жильё превышает норму, дополнительные услуги оплачиваются отдельно.
Практические советы:
- Проверка льгот:
Посетите местный орган соцзащиты или используйте портал «Госуслуги», чтобы проверить доступные льготы.
- Подтверждение статуса:
Убедитесь, что все необходимые документы для подтверждения права на льготы, особенно для пенсионеров старше 70 лет, оформлены корректно.
Эти льготы и меры поддержки призваны облегчить жизнь пенсионерам и показать, что государство ценит вклад старшего поколения, стремясь обеспечить им достойную старость.
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