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Теперь будет точно запрещено: российских пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 9 мая

Пенсионеры, перешагнувшие 70-летний рубеж, могут рассчитывать на изменения в льготах. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о новых возможностях и правилах, которые теперь доступны пожилым людям.

carposting.ru

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Пенсионеры, перешагнувшие 70-летний рубеж, могут рассчитывать на изменения в льготах. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о новых возможностях и правилах, которые теперь доступны пожилым людям.

Основные изменения

  1. Увеличение фиксированной выплаты: После 80 лет фиксированная выплата к пенсии удваивается. Эта мера направлена на поддержку граждан, признание их вклада в развитие общества и улучшение качества жизни.
  2. Скидка на коммунальные услуги: Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на частичную компенсацию коммунальных услуг и капитального ремонта жилья. Обычно они платят половину стоимости, а после 80 лет освобождаются от платы полностью.

Условия для получения льгот

  • Статус пенсионера: Льготы предоставляются одиноким пенсионерам или семьям, состоящим преимущественно из пожилых людей.
  • Площадь жилья: Компенсация рассчитывается на основе стандартов площади жилья. Например, в Москве это 33 кв. м на человека. Если площадь квартиры превышает норму, дополнительные услуги оплачиваются отдельно.
  • Практические советы пенсионерам
  • Проверка льгот: Посетите местный орган соцзащиты или воспользуйтесь порталом «Госуслуги», чтобы получить актуальную информацию о льготах.
  • Подтверждение статуса: Убедитесь, что у вас есть все документы для подтверждения права на льготы, особенно если в вашей семье проживают пенсионеры старше 70 лет.

Эти льготы и меры поддержки демонстрируют, что государство стремится помогать старшему поколению, чтобы пенсионеры могли жить достойно и без лишних забот.

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