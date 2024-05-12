Теперь будет точно запрещено: российских пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 9 мая

Пенсионеры, перешагнувшие 70-летний рубеж, могут рассчитывать на изменения в льготах. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о новых возможностях и правилах, которые теперь доступны пожилым людям.

Основные изменения

Увеличение фиксированной выплаты: После 80 лет фиксированная выплата к пенсии удваивается. Эта мера направлена на поддержку граждан, признание их вклада в развитие общества и улучшение качества жизни. Скидка на коммунальные услуги: Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на частичную компенсацию коммунальных услуг и капитального ремонта жилья. Обычно они платят половину стоимости, а после 80 лет освобождаются от платы полностью.

Условия для получения льгот

Статус пенсионера: Льготы предоставляются одиноким пенсионерам или семьям, состоящим преимущественно из пожилых людей.

Площадь жилья: Компенсация рассчитывается на основе стандартов площади жилья. Например, в Москве это 33 кв. м на человека. Если площадь квартиры превышает норму, дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

Практические советы пенсионерам

Проверка льгот: Посетите местный орган соцзащиты или воспользуйтесь порталом «Госуслуги», чтобы получить актуальную информацию о льготах.

Подтверждение статуса: Убедитесь, что у вас есть все документы для подтверждения права на льготы, особенно если в вашей семье проживают пенсионеры старше 70 лет.

Эти льготы и меры поддержки демонстрируют, что государство стремится помогать старшему поколению, чтобы пенсионеры могли жить достойно и без лишних забот.