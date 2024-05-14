Теперь будет точно запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 13 мая

Граждане России, достигшие 70-летнего пенсионного возраста, получат значительные улучшения в доступе к социальным льготам и государственной поддержке. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева обсудила новые возможности и правила, которые будут введены для пожилых людей.

Основные изменения для пенсионеров в возрасте 70 лет и старше:

- Увеличение фиксированной пенсионной выплаты: после достижения 80-летнего возраста размер фиксированной выплаты удвоится. Это награждение от государства признает вклад пожилых людей в общество.

- Снижение платы за электроэнергию: пенсионеры в возрасте 70 лет и старше смогут частично или полностью оплачивать счета за электроэнергию, а также расходы на жилищный ремонт.

Условия получения:

Пенсионер должен быть удостоверенным пенсионером, который живет самостоятельно или в основном пожилыми членами семьи.

Район проживания:

Размер льгот определяется по установленным критериям жилплощади. Например, в Москве на одного человека приходится 33 квадратных метра. Если жилая площадь превышает этот лимит, нужно будет дополнительно оплачивать за электроэнергию.

Полезная информация для пенсионеров:

- Проверьте размер пособий: обратитесь в местный орган социальной защиты или портал «Госуслуги», чтобы узнать о доступных программах помощи и льготах.

- Проверьте статус: подготовьте необходимые документы для подтверждения права на льготы, особенно если в семье есть пенсионеры старше 70 лет.