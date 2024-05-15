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Теперь будет точно запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, в мае ждет огромный сюрприз

В России пенсионеры, достигшие 70 лет, вскоре получат расширенный доступ к социальным льготам и улучшенной государственной поддержке. Эксперты рассказали о ключевых изменениях, которые ожидают старшее поколение.

rider-news.ru

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В России пенсионеры, достигшие 70 лет, вскоре получат расширенный доступ к социальным льготам и улучшенной государственной поддержке. Эксперты рассказали о ключевых изменениях, которые ожидают старшее поколение.

Нововведения для граждан страны старше 70 лет включают:

  • Удвоение фиксированной пенсионной выплаты после 80 лет: Это новшество является признанием значительного вклада старшего поколения в общественную жизнь.
  • Льготы на коммунальные платежи: Пенсионеры смогут снизить или полностью покрыть свои расходы на электроэнергию, а также получить поддержку в оплате за ремонт жилья.

Критерии для получения льгот:

  • Льготы предоставляются пожилым россиянам, которые проживают самостоятельно или с другими пожилыми членами семьи.
  • Размер льгот зависит от района проживания и площади жилья. Например, в столице России Москве предусмотрено 33 квадратных метра на человека; превышение этого лимита может влечь за собой дополнительные расходы на электроэнергию.

Советы для пенсионеров:

  • Проверка размера пособий: Рекомендуется обратиться в местные органы социальной защиты или воспользоваться порталом «Госуслуги» для получения информации о доступных программах поддержки.
  • Подтверждение статуса: Важно подготовить и предоставить необходимые документы для подтверждения права на получение льгот.

Эти меры направлены на улучшение качества жизни пожилых граждан, предоставляя им финансовую поддержку и увеличивая их доступ к необходимым услугам. Подобные изменения позволят пенсионерам чувствовать себя более уверенно и защищенно, а также улучшить их благосостояние в заслуженные годы отдыха.

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