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Теперь будет точно под запретом: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 1 июля

Перешагнув 70-летний рубеж, российские пенсионеры могут рассчитывать на приятные бонусы от государства, но с некоторыми оговорками. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

dialog1918.ru

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Перешагнув 70-летний рубеж, российские пенсионеры могут рассчитывать на приятные бонусы от государства, но с некоторыми оговорками. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Главный подарок - удвоение фиксированной выплаты к пенсии.Эта мера поддержки, по словам Киреевой, демонстрирует стремление властей заботиться о пожилых гражданах, особенно о тех, кому за 80.

С 70 лет открывается доступ к льготным программам по оплате коммунальных услуг,в том числе капитального ремонта. В ряде регионов пенсионеры этого возраста оплачивают лишь половину стоимости, а после 80 лет и вовсе могут быть освобождены от платежей.

Однако есть нюансы. Как отметила Киреева, льготы на коммуналку чаще всего предоставляются одиноким пенсионерам без дополнительного дохода или семьям, где преобладают такие граждане.

Кроме того, действует ограничение по площади жилья.Например, в Москве льгота предоставляется на 33 кв. метра на человека. Проживая в двухкомнатной квартире, пенсионер получит скидку лишь на часть площади, а за остальное придется платить полностью.

Таким образом, государство предлагает ощутимую поддержку пенсионерам старше 70 лет, но важно учитывать все условия и ограничения, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами.

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