После достижения 70 лет пенсионерам было объявлено о значительных изменениях, вступивших в силу.

Согласно новому правилу, пожилые люди получат новую льготу, но получение ее сверх установленного лимита будет запрещено. Эту информацию раскрыла пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

По словам эксперта, приятным сюрпризом для пенсионеров станет удвоение фиксированной выплаты после достижения определенного возраста. Поддержка государства для пожилых граждан продолжает оставаться актуальной, включая тех, кто на пути к восьмидесяти или даже девяностым годам. Например, для 80-летних пенсионеров предусмотрено увеличение фиксированной выплаты по пенсии.

Однако выгоды от государства начинают действовать уже с 70 лет. Во многих регионах с этого возраста запущены программы, которые помогают оплатить коммунальные услуги, в том числе капитальный ремонт жилья. После достижения 70 лет пенсионерам предоставляется скидка на оплату таких услуг, которая увеличивается до 100% с возрастом 80 лет.

Условия для получения льгот определены. Обычно помощь предоставляется одиноким пенсионерам без дохода или семьям, где они преобладают. Льгота начисляется в соответствии со стандартом по площади жилья.

Например, в Москве данный стандарт составляет 33 квадратных метра на человека. Если пенсионер проживает в двухкомнатной квартире, льгота предоставляется только на часть площади, за оставшуюся нужно будет доплатить. Изменения в этих правилах лежат за пределами полномочий чиновников.