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«Теперь будет совершено запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

«Теперь будет совершено запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

yarcube.ru

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Жителям квартир с установленными приборами учета коммунальных ресурсов сообщили о нововведении, которое затрагивает всех владельцев таких жилых помещений. Согласно последним решениям на высоком уровне, вводится новое правило.

Юридический эксперт Максим Иванов поделился подробностями: обычно владельцам квартир необходимо проходить процедуру поверки счетчиков каждые 3-5 лет. Однако ранее управляющие компании требовали от жильцов предоставление документов, подтверждающих выполнение этой процедуры.

Теперь, благодаря новому регламенту, утвержденному Верховным судом, доказывать факт поверки документально не требуется. Поскольку все сведения о поверках счетчиков собираются и хранятся в единой базе данных Росреестра, упоминание о поверке считается автоматически зарегистрированным. Это изменение направлено на защиту прав граждан и упрощение процедур, связанных с учетом коммунальных услуг.

Следовательно, требование предоставления бумажного подтверждения от собственников квартир больше не актуально, что является значительным упрощением для многих граждан и подчеркивает прозрачность и эффективность ведения учета коммунальных ресурсов на территории страны, информирует PRIMPRESS.

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