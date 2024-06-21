Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Теперь будет полностью запрещено: в РФ пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 21 июня

В свете увеличивающихся потребностей старшего населения России, правительство внедрило серию нововведений в систему социальной поддержки пенсионеров.

cont.ws

Подписаться в Telegram

В свете увеличивающихся потребностей старшего населения России, правительство внедрило серию нововведений в систему социальной поддержки пенсионеров.

Особое внимание уделено возрастной группе 70 лет и старше, которой предложены значительные улучшения в льготах и пенсионных выплатах.

Инновации в пенсионных начислениях

Одно из ключевых новшеств — удвоение ежемесячной пенсионной выплаты для лиц старше 70 лет. Это нововведение направлено на улучшение жизненных условий старшего поколения, причем ещё более значительные выплаты предусмотрены для пенсионеров старше 80 лет.

Ограничения льгот в зависимости от жилищных условий

Значительное новшество заключается также в том, что доступ к полным льготам теперь регулируется в зависимости от площади жилья. В Москве, например, полные льготы доступны для жилья до 33 квадратных метров. Это помогает стимулировать более рациональное использование жилищного фонда.

Снижение стоимости жизни через коммунальные скидки

Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, также получают доступ к существенным скидкам на коммунальные услуги, включая капитальный ремонт. Эти скидки могут составить половину стоимости услуг и вырасти до полного освобождения от их оплаты после достижения 80 лет, что значительно облегчает финансовое бремя.

Фокус на одиноких пенсионеров и многопоколенные семьи

Особое внимание уделяется одиноким пенсионерам и семьям, где большую часть составляют пожилые люди. Цель этих мероприятий — максимально поддержать наиболее уязвимые слои населения, обеспечивая им стабильность и защиту в пожилом возрасте.

Эти законодательные перемены демонстрируют стремление государства к адаптации пенсионной системы к текущим потребностям пожилых граждан, гарантируя им достойную жизнь на пенсии. Это подразумевает создание более стабильного и справедливого общества, где забота о пожилом поколении является приоритетом, как отмечает «Наша газета».

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

15 часов назад

Ливень смыл пляж в Набережных Челнах

Новости Казани

день назад

Туалет, построенный к саммиту БРИКС, открылся в Казани

мор от борщевика

Лонгриды

день назад

«Многие видят лишь то, что им показали»: финалистка шоу «Невеста. Экстра любовь» рассказала о проекте

Полезное

2 дня назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

фотоаппарат fujifilm ремонт в Уфе

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани поймали мужчину с $80 тысячами

Новости Казани

19 часов назад

Администрация Московского района рассказала как пройдёт Сабантуй на Лебяжье

Новости Казани

день назад

Жительница Казани еле говорит и почти не видит после ботулизма

Новости Казани

17 часов назад

В Казани открылось Представительство главы Чеченской республики
Лонгриды
2 дня назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Казани

час назад

Казанец утонул во время отдыха на Кировской дамбе

Новости Татарстана

16 часов назад

Татарстанцев вновь ждёт непогода

Новости Татарстана

17 часов назад

Следственный комитет возбудил дело по факту нападения собаки на ребёнка

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане водитель вылетел в кювет и погиб
В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер
Новости Татарстана
день назад

В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер

Новости Татарстана

19 часов назад

В Азнакаевском районе подросток ушёл из лагеря и утонул

Новости Казани

20 часов назад

Минниханов потребовал особого контроля за питанием на закрытии Игр БРИКС

Новости Татарстана

21 час назад

На трассе в Бавлинском районе три человека разбились насмерть
Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню
Интересное в Казани
4 дня назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню
Для чего ввели запрет на продажу алкоголя в Татарстане
Новости Татарстана
2 дня назад

Для чего ввели запрет на продажу алкоголя в Татарстане