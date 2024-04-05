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· Ульяна Сенько

Теперь будет полностью запрещено: собственники квартир больше никогда не смогут это делать

Теперь будет полностью запрещено: собственники квартир больше никогда не смогут это делать

smartik.ru

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С началом 2024 года в России было введено ключевое новшество, касающееся владельцев квартир и коммунального обслуживания.

В соответствии с новым регламентом, введенным для упрощения взаимодействия между потребителями и поставщиками коммунальных услуг, теперь не требуется от собственников жилья предъявлять документы, подтверждающие поверку счетчиков.

Изменение пришло в рамках запуска системы «Аршин», разработанной Росстандартом, которая аккумулирует данные о всех поверках счетчиков в стране. Это означает, что ответственность за получение актуальной информации теперь целиком лежит на поставщиках услуг.

Ранее собственники квартир сталкивались с необходимостью доказывать факт поверки своих счетчиков, иначе их ждало повышение тарифов. Верховный суд России поддержал это нововведение, устраняя прежние бюрократические барьеры и подтвердив доступность информации в электронной форме.

По новым правилам, если поставщик услуг незаконно поднимет стоимость услуг, не учтя данные о поверке счетчиков, жильцы теперь могут настаивать на перерасчете оплаты за весь период неправомерно завышенного тарифа.

Эти меры предназначены для упрощения и оптимизации процедур в секторе коммунальных услуг, повышая тем самым уровень комфорта и справедливости для граждан, а также способствуя более эффективному и прозрачному взаимодействию между потребителями и поставщиками.

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