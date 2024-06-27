Теперь будет полностью запрещено: российских пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 28 июня

В России внедряются ключевые обновления в пенсионной системе, ориентированные на лиц старше 70 лет.

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Анастасия Киреева в интервью для издания «Наша газета» поделилась подробностями новой фазы реформ, направленных на повышение благополучия пожилых людей.

Одним из основных изменений станет удвоение фиксированной части пенсии для граждан после достижения 70-летнего возраста. Это новшество имеет особое значение для самых старших категорий пенсионеров — тех, кому более 80 и даже 90 лет, целящееся в значительное улучшение их качества жизни.

Дополнительно, начиная с семидесяти лет, пенсионерам предлагается 50%-ная скидка на платежи по жилищно-коммунальным услугам, включая сборы за капитальный ремонт. По достижению восьмидесяти лет возраста пенсионерам предоставляется полное освобождение от данных выплат.

Следует подчеркнуть, что эти льготы предназначены для конкретных категорий населения: преимущественно для одиноких пенсионеров или для семей, где пенсионеры являются основными источниками доходов. В таких городах, как Москва, размер предоставляемых льгот также зависит от жилой площади, с нормой в 33 квадратных метра на человека, при этом за превышение этого стандарта необходима доплата.

Эти обновления в пенсионном законодательстве представляют собой значительный шаг к более адресной и справедливой социальной поддержке старшего поколения.