Теперь будет полностью запрещено: российских пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 19 июня

Российские власти ввели серию нововведений в систему социальной поддержки пенсионеров, особенно тех, кто перешагнул семидесятилетний рубеж.

Эти изменения призваны повысить качество жизни старшего поколения, предоставляя им более широкие льготы.

Основываясь на информации от специалистов по пенсионному обеспечению, новые правила позволяют пенсионерам в возрасте 70 лет и старше получать удвоенный размер базовой пенсионной выплаты. Это положение является частью более обширной программы по поддержке старшего населения, включая увеличение помощи для людей старше 80 лет.

Начало применения новых льгот запланировано с момента достижения пенсионером 70 лет и будет увеличиваться с возрастом. Но стоит отметить, что доступность льгот ограничивается определёнными условиями, включая площадь жилого пространства. Например, в столице России льготы рассчитываются на жилую площадь до 33 метров в квадрате; для большей площади предусмотрена оплата в полном размере.

С 70 лет также вступают в силу льготы по снижению стоимости коммунальных услуг, что включает капитальный ремонт. Скидки начинаются с 50% после достижения 70 лет и могут достигать 100% после 80 лет.

Приоритет в предоставлении данных преференций отдаётся одиноким пожилым гражданам или тем семьям, где пожилые люди составляют большинство. Это направлено на максимальную помощь наиболее уязвимым слоям населения.

Таким образом, эти реформы подчёркивают желание правительства адаптировать пенсионную систему к изменяющимся обстоятельствам жизни старшего поколения, обеспечивая им более комфортные условия для жизни на заслуженной пенсии, сообщили в «Нашей газете».