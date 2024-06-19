Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Теперь будет полностью запрещено: российских пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 19 июня

Российские власти ввели серию нововведений в систему социальной поддержки пенсионеров, особенно тех, кто перешагнул семидесятилетний рубеж.

flectone.ru

Подписаться в Telegram

Российские власти ввели серию нововведений в систему социальной поддержки пенсионеров, особенно тех, кто перешагнул семидесятилетний рубеж.

Эти изменения призваны повысить качество жизни старшего поколения, предоставляя им более широкие льготы.

Основываясь на информации от специалистов по пенсионному обеспечению, новые правила позволяют пенсионерам в возрасте 70 лет и старше получать удвоенный размер базовой пенсионной выплаты. Это положение является частью более обширной программы по поддержке старшего населения, включая увеличение помощи для людей старше 80 лет.

Начало применения новых льгот запланировано с момента достижения пенсионером 70 лет и будет увеличиваться с возрастом. Но стоит отметить, что доступность льгот ограничивается определёнными условиями, включая площадь жилого пространства. Например, в столице России льготы рассчитываются на жилую площадь до 33 метров в квадрате; для большей площади предусмотрена оплата в полном размере.

С 70 лет также вступают в силу льготы по снижению стоимости коммунальных услуг, что включает капитальный ремонт. Скидки начинаются с 50% после достижения 70 лет и могут достигать 100% после 80 лет.

Приоритет в предоставлении данных преференций отдаётся одиноким пожилым гражданам или тем семьям, где пожилые люди составляют большинство. Это направлено на максимальную помощь наиболее уязвимым слоям населения.

Таким образом, эти реформы подчёркивают желание правительства адаптировать пенсионную систему к изменяющимся обстоятельствам жизни старшего поколения, обеспечивая им более комфортные условия для жизни на заслуженной пенсии, сообщили в «Нашей газете».

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Остановка конечная: что происходит с общественным транспортом в казанском микрорайоне Сухая Река?

Интересное в Казани

день назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

морить тараканов вызвать

Новости Казани

17 часов назад

«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказывания

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

ремонт выпрямителя для волос в Челябинске

Новости Казани

17 часов назад

Журналистку из Казани Фариду Курбангалееву* признали экстремистом

Новости Татарстана

день назад

Один погиб: в Казани 6 подростков влетели в опору моста и перевернулись на Ладе

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 19 июня объяснили большие очереди на вылет

Новости Казани

день назад

В Казани в 2024 году откроют термы за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Экологи нашли в лесу Татарстана свалку из баурсаков
Лонгриды
4 часа назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Казани

5 часов назад

Хочет забрать всё: футболист из Казани судится с бывшей женой после развода

Интересное в Казани

14 часов назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане в результате ДТП погибли 5 человек

Новости Казани

6 часов назад

Комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар»
Казанец украл деньги из храма и разбил икону
Новости Татарстана
6 часов назад

Казанец украл деньги из храма и разбил икону

Новости Татарстана

9 часов назад

В селе Шуран дома начали уходить в овраг

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане появится мобильное приложение для общения с врачом

Новости Татарстана

12 часов назад

«Будет продолжатся вплоть до 2028 года»: Тамара Глоба и Дараган предсказали завершение СВО на Украине

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани
Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой
Новости Казани
8 часов назад

Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой