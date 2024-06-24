Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров в России, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 24 июня
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Россия значительно обновила свою систему социальной поддержки для лиц старше 70 лет, внедрив ряд мер, направленных на улучшение их финансового благополучия и качества жизни.
- Увеличение пенсионных выплат
Среди основных изменений — удвоение размера пенсионных выплат для пожилых граждан старше 70 лет, с дополнительным увеличением для тех, кто старше 80 лет. Эта инициатива направлена на повышение уровня жизни в этой возрастной группе.
- Новые критерии для получения льгот
Также введены критерии, позволяющие получать полные льготы на основе площади жилья. Например, в Москве эти льготы теперь предоставляются владельцам квартир до 33 квадратных метров, что способствует более эффективному использованию жилищного фонда.
- Снижение расходов на коммунальные услуги
Пенсионеры, достигшие 70 лет, имеют право на значительные скидки на коммунальные услуги, которые могут достигать до 50% и переходить в полное освобождение от платежей для тех, кто достиг 80 лет.
- Особое внимание к уязвимым категориям
Правительство уделяет особое внимание одиноким пенсионерам и многопоколенным семьям, в которых проживает много пожилых людей, чтобы обеспечить их стабильность и защиту.
Эти новшества отражают стремление государства к созданию более стабильной и справедливой системы социальной защиты, обеспечивающей достойную поддержку старшему поколению.
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