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Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров в России, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 24 июня

Россия значительно обновила свою систему социальной поддержки для лиц старше 70 лет, внедрив ряд мер, направленных на улучшение их финансового благополучия и качества жизни.

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Россия значительно обновила свою систему социальной поддержки для лиц старше 70 лет, внедрив ряд мер, направленных на улучшение их финансового благополучия и качества жизни.

  • Увеличение пенсионных выплат

Среди основных изменений — удвоение размера пенсионных выплат для пожилых граждан старше 70 лет, с дополнительным увеличением для тех, кто старше 80 лет. Эта инициатива направлена на повышение уровня жизни в этой возрастной группе.

  • Новые критерии для получения льгот

Также введены критерии, позволяющие получать полные льготы на основе площади жилья. Например, в Москве эти льготы теперь предоставляются владельцам квартир до 33 квадратных метров, что способствует более эффективному использованию жилищного фонда.

  • Снижение расходов на коммунальные услуги

Пенсионеры, достигшие 70 лет, имеют право на значительные скидки на коммунальные услуги, которые могут достигать до 50% и переходить в полное освобождение от платежей для тех, кто достиг 80 лет.

  • Особое внимание к уязвимым категориям

Правительство уделяет особое внимание одиноким пенсионерам и многопоколенным семьям, в которых проживает много пожилых людей, чтобы обеспечить их стабильность и защиту.

Эти новшества отражают стремление государства к созданию более стабильной и справедливой системы социальной защиты, обеспечивающей достойную поддержку старшему поколению.

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