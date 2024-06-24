Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров в России, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 24 июня

Россия значительно обновила свою систему социальной поддержки для лиц старше 70 лет, внедрив ряд мер, направленных на улучшение их финансового благополучия и качества жизни.

Увеличение пенсионных выплат

Среди основных изменений — удвоение размера пенсионных выплат для пожилых граждан старше 70 лет, с дополнительным увеличением для тех, кто старше 80 лет. Эта инициатива направлена на повышение уровня жизни в этой возрастной группе.

Новые критерии для получения льгот

Также введены критерии, позволяющие получать полные льготы на основе площади жилья. Например, в Москве эти льготы теперь предоставляются владельцам квартир до 33 квадратных метров, что способствует более эффективному использованию жилищного фонда.

Снижение расходов на коммунальные услуги

Пенсионеры, достигшие 70 лет, имеют право на значительные скидки на коммунальные услуги, которые могут достигать до 50% и переходить в полное освобождение от платежей для тех, кто достиг 80 лет.

Особое внимание к уязвимым категориям

Правительство уделяет особое внимание одиноким пенсионерам и многопоколенным семьям, в которых проживает много пожилых людей, чтобы обеспечить их стабильность и защиту.

Эти новшества отражают стремление государства к созданию более стабильной и справедливой системы социальной защиты, обеспечивающей достойную поддержку старшему поколению.