Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров доживших до 70 лет ждет ошеломляющий сюрприз уже в апреле

Пожилым людям было объявлено о значительном изменении, которое начнет действовать с достижением ими возраста в 70 лет.

Согласно новому правилу, пожилые граждане могут рассчитывать на новую льготу, однако превышение установленного лимита будет строго запрещено. Об этом сообщила специалист по пенсиям Анастасия Киреева.

По ее словам, приятным сюрпризом для тех, кто достиг возраста старше 70 лет, будет увеличение фиксированной пенсионной выплаты вдвое. Государство по-прежнему оказывает поддержку пожилым гражданам, включая тех, кто близок к 80 или даже 90 годам. Например, для 80-летних пенсионеров предусмотрено удвоение фиксированной пенсии.

Однако приятные льготы от государства начинают действовать уже с 70 лет. Во многих регионах с этого возраста начинают действовать программы, которые помогают оплачивать коммунальные услуги, включая капитальный ремонт жилья. После достижения 70 лет пенсионеры могут оплачивать только половину стоимости таких услуг, а с 80 лет скидка увеличивается до 100%.

Однако, для получения льготы необходимо соответствовать определенным условиям. По мнению Киреевой, чаще всего помощь оказывается одиноким пенсионерам, не имеющим других источников дохода, или семьям, в которых такие пожилые люди преобладают. Льгота начисляется исходя из стандарта по площади жилья.

Например, в Москве данный стандарт составляет 33 квадратных метра на человека. Следовательно, если пенсионер проживает в двухкомнатной квартире, льгота начисляется только на часть площади, а за оставшуюся придется доплатить. Изменения этих правил не зависят от властей.