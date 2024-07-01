Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с начала июля

Россия внесла ряд существенных изменений в систему социальной поддержки пенсионеров, направленных на улучшение жизненного стандарта граждан старшего возраста.

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Россия внесла ряд существенных изменений в систему социальной поддержки пенсионеров, направленных на улучшение жизненного стандарта граждан старшего возраста. Об этом подробно рассказала эксперт в области пенсионного обеспечения.

Согласно новой политике, пенсионеры получат увеличенные льготы, пропорционально возрастающие с их возрастом. Особые условия начинаются с 70-летнего возраста, когда пенсионеры имеют право на снижение стоимости коммунальных услуг, включая капремонт. При достижении 70 лет, они будут платить за эти услуги только половину, а после 80 лет коммунальные услуги будут предоставлены бесплатно.

Кроме того, пенсионеры, перешагнувшие порог в 80 лет, могут ожидать удвоения своих пенсионных выплат, что значительно облегчит их финансовое положение. Получение данных льгот связано с определенными условиями: они доступны для одиноких пенсионеров или семей, где основными получателями являются пожилые люди, не имеющие других источников дохода.

В столичном регионе льготы на коммунальные услуги предусмотрены для жилой площади размером до 33 метров в квадрате на человека. Это означает, что если пенсионеры проживают в пространстве, превышающем этот стандарт, льготы будут применяться лишь к части коммунальных платежей, соответствующей установленному лимиту.

Эти меры поддержки предназначены для того, чтобы обеспечить пожилым людям более достойные и комфортные условия жизни. Адаптируя социальную политику к потребностям наиболее уязвимых слоев населения, государство стремится облегчить их финансовое бремя и улучшить качество жизни старшего поколения. Об этом сообщает NGNovoros.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

5 часов назад

В Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

на вентиляцию установите мелкую сетку

Новости Казани

день назад

Власти Казани продают памятник архитектуры в центре

Интересное в Казани

2 дня назад

«Эта система позволила мне стать здоровым»: как житель Казани внедрил в практику методику профессора Николаева 

обшивка стен фанерой в Москве

Новости Татарстана

22 часа назад

Трое взрослых и один ребёнок пострадали в аварии в Тукаевском районе

Новости Казани

день назад

Условия работы в обновлённом ЦУМе выставили казанским ремесленникам

Новости Казани

день назад

Рейс из Казани совершил жёсткую посадку в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Июль в Татарстане начнётся с жары

Новости Казани

день назад

Казанца обвиняют в убийстве соседа по даче

Новости Татарстана
4 часа назад

Появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок

Появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане 1 июля ожидается 30-градусная жара

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

Новости Казани

19 часов назад

13 троллейбус изменил свой маршрут из-за ремонтных работ

Новости Татарстана

19 часов назад

Водитель погиб после ДТП в Тукаевском районе
В Казани огонь уничтожил сарай и дерево
Новости Казани
43 минуты назад

В Казани огонь уничтожил сарай и дерево

Новости Татарстана

20 часов назад

Гроссмейстер из Татарстана стал победителем международного турнира

Новости Татарстана

21 час назад

День молодёжи объединил почти 200 тыс. человек по всему Татарстану

Новости Казани

22 часа назад

Казань и Иркутск будут сотрудничать в сфере туризма

Мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков: любопытные факты о зубном протезировании 
Интересное в Казани
4 дня назад

Мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков: любопытные факты о зубном протезировании 
В Казани на Терегулова, 14 и 18 появится новая платная парковка
Новости Татарстана
3 часа назад

В Казани на Терегулова, 14 и 18 появится новая платная парковка