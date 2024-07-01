Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с начала июля

Россия внесла ряд существенных изменений в систему социальной поддержки пенсионеров, направленных на улучшение жизненного стандарта граждан старшего возраста. Об этом подробно рассказала эксперт в области пенсионного обеспечения.

Согласно новой политике, пенсионеры получат увеличенные льготы, пропорционально возрастающие с их возрастом. Особые условия начинаются с 70-летнего возраста, когда пенсионеры имеют право на снижение стоимости коммунальных услуг, включая капремонт. При достижении 70 лет, они будут платить за эти услуги только половину, а после 80 лет коммунальные услуги будут предоставлены бесплатно.

Кроме того, пенсионеры, перешагнувшие порог в 80 лет, могут ожидать удвоения своих пенсионных выплат, что значительно облегчит их финансовое положение. Получение данных льгот связано с определенными условиями: они доступны для одиноких пенсионеров или семей, где основными получателями являются пожилые люди, не имеющие других источников дохода.

В столичном регионе льготы на коммунальные услуги предусмотрены для жилой площади размером до 33 метров в квадрате на человека. Это означает, что если пенсионеры проживают в пространстве, превышающем этот стандарт, льготы будут применяться лишь к части коммунальных платежей, соответствующей установленному лимиту.

Эти меры поддержки предназначены для того, чтобы обеспечить пожилым людям более достойные и комфортные условия жизни. Адаптируя социальную политику к потребностям наиболее уязвимых слоев населения, государство стремится облегчить их финансовое бремя и улучшить качество жизни старшего поколения. Об этом сообщает NGNovoros.